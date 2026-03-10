В Казахстане начался прием заявок на участие в жилищной программе «Наурыз-2026». Подать документы можно с 10 марта, прием заявлений продлится до 31 марта.

Об этом сообщила председатель правления Отбасы банк Ляззат Ибрагимова.

По ее словам, участие в программе смогут принять казахстанцы, у которых на депозитном счете есть 2 млн тенге , а также отсутствует жилье у самого заявителя и членов его семьи в течение последних пяти лет. Все данные будут проверяться.

Как отметила Ляззат Ибрагимова, программа «Наурыз» является одним из самых быстрых способов приобрести жилье. Она предусматривает первоначальный взнос от 20% при максимальной сумме займа до 36 млн тенге.

Глава банка напомнила, что в прошлом году благодаря программе казахстанцам было выдано 8,6 тысячи квартир. По ее словам, реализация таких инициатив способствует развитию строительной отрасли и поддерживает экономический рост страны, так как жилье возводят отечественные застройщики.