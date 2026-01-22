В 2025 году адресную социальную помощь (АСП) в Казахстане получили 292,7 тысячи человек из 54,4 тысячи семей. Общий объём выплат составил 33,4 млрд тенге, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает informburo.kz
Показатели снизились по сравнению с 2024 годом
По сравнению с предыдущим годом количество получателей заметно сократилось. В 2024 году АСП была назначена 413,7 тысячи гражданам из 78,1 тысячи семей, а расходы бюджета достигли 39,5 млрд тенге. Несмотря на прогнозы Минтруда о возможном двукратном росте числа получателей в 2025 году, этого не произошло.
Причины сокращения получателей
Снижение числа получателей связано с выявлением многочисленных нарушений при назначении адресной социальной помощи. Кроме того, с сентября прошлого года АСП не назначается семьям с кредитными обязательствами, за исключением ипотечных займов.
Цель адресной социальной помощи
Основная задача АСП — выведение семей из сложной жизненной ситуации. Поддержка осуществляется не только через денежные выплаты, но и за счёт вовлечения трудоспособных членов семьи в активные меры содействия занятости.
Какие меры включает АСП
Программа предусматривает:
- ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых ниже черты бедности;
- ежемесячную дополнительную выплату детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет в размере 1,5 МРП на каждого ребёнка. В 2025 году такую помощь получили 91 тысяча детей на сумму 4,1 млрд тенге;
- содействие занятости: трудоустройство, предоставление грантов на открытие собственного дела, направление на курсы повышения квалификации и другие меры поддержки.
Как подать заявление
Подать заявление на назначение адресной социальной помощи можно, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства, либо через портал электронного правительства.
Пять нарушений ПДД, после которых водителей направят на повторный экзамен
Путевки в Тайланд, загранпаспорт, деньги оставила жительница Костаная в поезде
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.