В 2025 году адресную социальную помощь (АСП) в Казахстане получили 292,7 тысячи человек из 54,4 тысячи семей. Общий объём выплат составил 33,4 млрд тенге, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает informburo.kz

Показатели снизились по сравнению с 2024 годом

По сравнению с предыдущим годом количество получателей заметно сократилось. В 2024 году АСП была назначена 413,7 тысячи гражданам из 78,1 тысячи семей, а расходы бюджета достигли 39,5 млрд тенге. Несмотря на прогнозы Минтруда о возможном двукратном росте числа получателей в 2025 году, этого не произошло.

Причины сокращения получателей

Снижение числа получателей связано с выявлением многочисленных нарушений при назначении адресной социальной помощи. Кроме того, с сентября прошлого года АСП не назначается семьям с кредитными обязательствами, за исключением ипотечных займов.

Цель адресной социальной помощи

Основная задача АСП — выведение семей из сложной жизненной ситуации. Поддержка осуществляется не только через денежные выплаты, но и за счёт вовлечения трудоспособных членов семьи в активные меры содействия занятости.

Какие меры включает АСП

Программа предусматривает:

ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых ниже черты бедности;

гражданам, доход которых ниже черты бедности; ежемесячную дополнительную выплату детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет в размере 1,5 МРП на каждого ребёнка. В 2025 году такую помощь получили 91 тысяча детей на сумму 4,1 млрд тенге ;

из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет в размере на каждого ребёнка. В 2025 году такую помощь получили на сумму ; содействие занятости: трудоустройство, предоставление грантов на открытие собственного дела, направление на курсы повышения квалификации и другие меры поддержки.

Как подать заявление

Подать заявление на назначение адресной социальной помощи можно, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства, либо через портал электронного правительства.

Рекорд на трассе: превышение скорости обошлось костанайцу в 173 тысячи Контроль скоростного режима на автодорогах Костанайской области осуществляется в строгом соответствии с требованиями правил дорожного...

Пять нарушений ПДД, после которых водителей направят на повторный экзамен Проверка знаний Правил дорожного движения применяется как дополнительная мера для повышения ответственности водителей и профилактики...

Путевки в Тайланд, загранпаспорт, деньги оставила жительница Костаная в поезде Сотрудники линейного управления полиции на станции Астана оперативно помогли пассажирке вернуть утерянные личные вещи и...