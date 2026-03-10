Отбасы банк планирует разместить облигации на Казахстанской фондовой бирже. Размещение запланировано на 12 марта, сообщила председатель правления банка Ляззат Ибрагимова.
По ее словам, для инвесторов предлагается рыночная ставка 17,5% годовых сроком на пять лет. Купонное вознаграждение будет выплачиваться два раза в год .
«12 марта у нас размещение на Казахстанской фондовой бирже. Если у казахстанцев есть свободные средства, это интересная рыночная ставка — 17,5% годовых на пять лет. Выплата купонного вознаграждения будет происходить раз в полгода», — отметила Ибрагимова.
Она пояснила, что при вложении, например, 10 млн тенге, инвестор сможет получать около 1 млн 750 тыс. тенге в год.
«Такая инвестиция дает человеку большую доходность, чем вложения в недвижимость или банковские депозиты. Учитывая, что у Отбасы банка один из самых высоких рейтингов, мы сейчас активно привлекаем физических лиц», — добавила глава банка.
Спасатели предупредили жителей Костанайской области
Цены на жилье в Казахстане снижаться не будут — прогноз Отбасы банка
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.