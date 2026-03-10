USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Есть лишние 10 млн? Отбасы банк предлагает казахстанцам заработать

Отбасы банк планирует разместить облигации на Казахстанской фондовой бирже. Размещение запланировано на 12 марта, сообщила председатель правления банка Ляззат Ибрагимова.

По ее словам, для инвесторов предлагается рыночная ставка 17,5% годовых сроком на пять лет. Купонное вознаграждение будет выплачиваться два раза в год .

«12 марта у нас размещение на Казахстанской фондовой бирже. Если у казахстанцев есть свободные средства, это интересная рыночная ставка — 17,5% годовых на пять лет. Выплата купонного вознаграждения будет происходить раз в полгода», — отметила Ибрагимова.

Она пояснила, что при вложении, например, 10 млн тенге, инвестор сможет получать около 1 млн 750 тыс. тенге в год.

«Такая инвестиция дает человеку большую доходность, чем вложения в недвижимость или банковские депозиты. Учитывая, что у Отбасы банка один из самых высоких рейтингов, мы сейчас активно привлекаем физических лиц», — добавила глава банка.



