Есть риск, что народ опять вернется к зарплатам «в конвертах». Как будут платить подоходный налог казахстанцы

В РК опять «рассматривают возможность введения» прогрессивной шкалы ИПН – индивидуального подоходного налога, пишет Zakon.kz.

Сейчас в Казахстане, как и в некоторых других странах, применяется фиксированная ставка – 10%. Много это или мало? Как говорится, средняя температура по больнице.

Напомним, в нашей стране до 2006 года уже применялась эта самая прогрессивная шкала (или плавающая ставка). В зависимости от своих доходов налогоплательщик должен был заплатить 5, 10, 15 или максимум 20 процентов. Разумеется, настоящие доходы скрывались, зарплаты выплачивались, что называется, «в конвертах» – чтобы платить в казну по минимуму.

Идея фикс – фискальная политика

В результате в 2007 году от прогрессивной шкалы государство отказалось, перейдя на так называемую плоскую шкалу с фиксированной ставкой для всех независимо от доходов. В отечественном законодательстве это называется «принципом единства налоговой системы» (в статье 9 НК), то есть она «единая на всей территории РК в отношении всех налогоплательщиков (налоговых агентов)».

Утверждается (сами мы не считали), что плоская шкала практикуется в 29 странах мира, что характерно, в основном в бывших социалистических республиках. Причем в Казахстане ставка одна из самых низких – 10 процентов. Столько же в Болгарии и Кыргызстане, в Грузии – уже 12, в России и Белоруссии – 13, в Чехии – 15, в Эстонии – 20, в Латвии – 25 процентов.

И вот – новый поворот. Как Zakon.kz уже сообщал ранее, в Казахстане разрабатывается новый Налоговый кодекс. В рамках грядущей реформы Министерство нацэкономики подготовило Консультативный документ регуляторной политики, где обозначило, какие есть проблемы в фискальной политике РК и как их следовало бы решать. Так вот, что касается ИПН, введение прогрессивной шкалы «предлагается рассмотреть».

То есть это не факт. Но очень может быть. Когда? Проект нового Налогового кодекса планируют подготовить к декабрю 2023 года. Какое-то время уйдет на то, чтобы его рассмотреть. И принять кодекс обещают в октябре 2024 года, чтобы ввести в действие с 2025 года. Хотя, разумеется, какие-то нормы могут быть отлагательными (как, например, это было в случае с законом «Об ответственном обращении с животными», который был принят еще 30 декабря 2021 года, однако важнейшие нормы, регламентирующие обязательные учет и регистрацию домашних животных, вступили в силу лишь 1 сентября 2023 года. Zakon.kz публиковал статью об этом).

А значит, через год с небольшим (подчеркиваем, возможно) физические лица обязаны будут не только декларировать доходы, но и платить ИПН в зависимости от уровня этих задекларированных доходов. И, кстати, с какой еще целью было затевать всю эту эпопею с декларациями?..

И тем не менее, пока новый Кодекс еще не принят (и даже не разработан), самое время задаться вопросом: насколько это оправданно, не говоря уже о том, насколько реально? Что ж, зависит от того, сколько.

ИПН в переводе с налогового на русский

Начнем вот с чего. 10 процентов – много это или мало? Если сравнивать с европами, с Голландией (52 процента, а ранее достигал 72) или Данией (55,4, было – 63,3), то наша цифра, несомненно, радует. Но, с другой стороны, во многих странах с прогрессивной шкалой люди небогатые вообще освобождены от какого бы то ни было ИПН. Так, в Бразилии нулевая ставка применяется для граждан, чей годовой доход не превышает 5,3 тысячи североамериканских долларов. В Германии не облагаются ИПН граждане с доходом меньше 9 тысяч долларов, в Великобритании – 15,5 тысячи, в Сингапуре – 16 тысяч долларов.

Уточним, что среднеарифметическая номинальная зарплата в РК составила во втором квартале 2023 года, по данным Бюро национальной статистики, 365,5 тысячи тенге. Что в год и в долларах составляет примерно 10 тысяч. Можно позавидовать немцам с англичанами. И даже бразильцам.

Отлично известно, что, изучая закон, главное внимание следует обращать не на общее правило, изложенное, условно говоря, в пункте первом такой-то статьи. А на рассыпанные тут и там мелкие частности, детали, специальные нормы.

Так вот, в Казахстане тоже предусмотрены налоговые вычеты для бедных. Им посвящен, в частности, пункт 1-1 статьи 353 НК. Если доход плательщика ИПН меньше 25 МРП в месяц (86 250 тенге в месяц, или 2250 долларов в год), то сумма облагаемого дохода уменьшается на 90 процентов.

В переводе с налогового на русский язык: казахстанец с доходом до 2250 долларов в год (в 2023 году) платит 1 процент ИПН. Если зарабатывает больше, то 10 процентов. Кроме того, как известно, существует множество специальных налоговых режимов. Так, индивидуальный предприниматель платит по упрощенной декларации со всех своих доходов лишь 1,5-процентный ИПН (согласно пункту 1 статьи 687 и пункту 2 статьи 688 НК).

Вот и получается, что два физических лица: один нищий, а другой ИП и классный специалист с миллионными доходами – платят практически одинаковый ИПН, 1 и 1,5 процента, соответственно. А ведь есть еще и другие специальные налоговые режимы! При том, что по общему правилу для всех остальных ставка определена в 10 процентов.

Мы никому не смотрим в карман. Но как-то все это не очень похоже на декларируемую законом «единую налоговую систему», не находите?

Так что, похоже, в новом Налоговом кодексе исчисление ИПН все-таки будут менять. Правда, есть риск, что народ опять вернется к зарплатам «в конвертах».

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