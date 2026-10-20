Миллиарды заблокированы, 617 млн возвращены: как в Казахстане останавливают деньги мошенников





За девять месяцев в рамках работы Антифрод-центра Национального банка на счетах отправителей заблокировали 4 млрд тенге, ещё 1,5 млрд — на счетах «дропов». Потерпевшим добровольно вернули 617 млн тенге.

Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК полковник полиции Жандос Сүйінбай.

МВД взаимодействует с участниками Антифрод-центра, чтобы своевременно выявлять подозрительные операции и останавливать дальнейшее движение похищенных денег. За отчётный период сформировано 212 тысяч инцидентов, более 76 тысяч из них инициировали органы внутренних дел.

По словам спикера, скорость обмена информацией между полицией и финансовыми организациями напрямую влияет на возможность сохранить и вернуть деньги граждан.

Параллельно ведётся работа над законодательством. В прошлом и текущем годах ужесточили требования к оформлению потребительских онлайн-кредитов и регистрации SIM-карт.

Как сообщил Сүйінбай, глава государства подписал закон о ратификации Конвенции Совета Европы против киберпреступности. Она позволит оперативнее обмениваться информацией и взаимодействовать со странами-участницами. Проект закона о ратификации Конвенции ООН против киберпреступности представлен на рассмотрение в Курултай.

По оценке МВД, принятые меры позволили стабилизировать ситуацию и снизить число регистрируемых интернет-мошенничеств.

В полиции призвали граждан не передавать посторонним коды подтверждения и данные для доступа к аккаунтам. При подозрительных звонках или переводах следует незамедлительно обращаться в свой банк и правоохранительные органы.

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