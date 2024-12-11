Факты заражения ВИЧ в регионах: в Казахстане идут досудебные расследования

В ряде регионов Казахстана возбуждено 20 уголовных дел по фактам вовлечения молодежи в противоправную деятельность. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Кроме того, начато 15 досудебных расследований по фактам заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), а также 5 дел — за незаконное распространение порнографических материалов.

Работа продолжается

В МВД подчеркивают, что особое внимание уделяется выявлению лиц и групп, вовлекающих молодежь в деструктивные процессы, а также распространяющих противоправный контент.

В ведомстве отметили, что работа по противодействию торговле людьми, защите прав граждан и обеспечению общественной безопасности продолжается.

