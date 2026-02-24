Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров прокомментировал текущую ценовую ситуацию на рынке мяса и ожидания аграриев.

По его словам, фермеры, активно развивающие животноводство, рассчитывают на более высокую экспортную стоимость продукции — на уровне 10–12 тысяч тенге. Однако фактические показатели значительно ниже.

Сегодня экспортная цена на мясо составляет от 4 500 до 6 000 тенге за килограмм в зависимости от категории и упитанности скота.

Что касается внутреннего рынка, то стоимость живого веса варьируется от 1 600 до 1 800 тенге за килограмм. Ранее цена доходила до 2 000 тенге, однако сейчас в среднем составляет около 1 700 тенге.

Если пересчитать эту стоимость на готовую мясную продукцию, то оптовая цена внутри страны составляет примерно 3 400 тенге за килограмм.

Министр отметил, что дальнейшее развитие отрасли во многом зависит от баланса между внутренним спросом, экспортными возможностями и ценовой конъюнктурой.

