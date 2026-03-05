Выписка фиктивных счетов-фактур остаётся одной из наиболее распространённых схем так называемого «отмывания» денег. Об этом сообщили сотрудники департамента экономических расследований по Костанайской области.

Суть схемы заключается в оформлении поддельных документов, которые создают видимость оказания услуг или продажи товаров. На самом деле никаких сделок не происходит. Основная цель таких действий — уклонение от уплаты налогов.

По словам руководителя следственного управления департамента экономических расследований по Костанайской области Ораза Карабалина, одной из самых простых схем является обращение предпринимателей к так называемым «обнальным площадкам».

Ораз Карабалин, руководитель следственного управления ДЭР по Костанайской области:

«Самая простая схема — это обращение бизнесменов к одной из “обнальных” площадок. Клиенту достаточно перевести денежные средства на нужный расчётный счёт, после чего фиктивные предприятия оформляют необходимые документы. Нередко такие фирмы регистрируют на людей, ведущих асоциальный образ жизни или не имеющих постоянного места жительства».

Специалисты отмечают, что раскрывать подобные преступления непросто, поскольку в схемах часто участвует целая цепочка посредников.

По данным департамента, за последние два года в Казахстане зарегистрировано более 1300 уголовных дел, связанных с фиктивными счетами-фактурами. По ним осуждены свыше 400 человек , а общий ущерб государству превысил 600 миллиардов тенге.

В Костанайской области в настоящее время расследуется пять подобных уголовных дел. В 2024 году суд уже вынес приговор по одному из таких случаев — руководитель крестьянского хозяйства был осуждён к четырём годам лишения свободы.

Следователи подчёркивают, что ответственность за участие в подобных схемах несут не только номинальные руководители компаний, но и бухгалтеры, а также фактические организаторы. Нередко в качестве формальных директоров фиктивных фирм выступают студенты или люди, которым предлагают небольшое вознаграждение за использование их данных.

В департаменте также напомнили, что за причинение государству крупного или особо крупного ущерба предусмотрена уголовная ответственность — от трёх до семи лет лишения свободы.

При этом специалисты отмечают, что благодаря сотрудничеству с налоговыми органами и современным цифровым системам отслеживать подобные схемы становится всё проще — анализируются транзитные операции, разрывы по НДС и вся цепочка движения денежных средств.

