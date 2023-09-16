Фокусник едва не погиб на тое в Костанае: видео

В социальных сетях завирусилось видео с казахстанцем, исполнявшим легендарный трюк американского иллюзиониста Гарри Гудини на тое, который проходил в Костанае. Ему нужно было выбраться из запертого на замок аквариума, полного воды. Однако все пошло не по плану, передает Tengri Life.

Видео взято с сайта tengrinews.kz/instagram.com/aqparat.kz/

Казахстанцы обсуждают видео, которое было опубликовано в одном из пабликов в Instagram. В ролике можно заметить, как на одном из праздничных мероприятий фокусник пытается выбраться из аквариума. Спустя несколько безуспешных попыток он подает знак, чтобы его выпустили. К счастью, все закончилось хорошо.

Под роликом десятки комментариев, многие пользователи соцсети отмечают, что такой трюк — это большой риск для здоровья и жизни исполнителя.

«Не увидела здесь трюка, только как человек мучается», «Не думаю, что такие трюки уместны на тое», «Здоровья», — пишут пользователи соцсети под постом.

Как оказалось, на видео сложный трюк исполнял казахстанский фокусник-иллюзионист Торехан Жуманов. Родом он из Костаная, но сейчас живет в Алматы.

«Я давно исполняю этот трюк — погружение в аквариум. Данное видео было снято примерно год назад в одном из костанайских ресторанов. Такое случилось со мной тогда впервые и, к счастью, больше не происходило. Обычно этот трюк я выполняю легко, но в тот раз все пошло не так. Страх и волнение тогда накрыли меня. Да и началась паника, когда я не смог открыть отмычкой замок. Я подал ассистенту специальный знак, хлопок ладошкой, чтобы он мне помог. Но он решил дать мне возможность выбраться самому. Я снова подал ему знак, и только тогда открыли аквариум ключом», — вспоминает тот вечер 28-летний Торехан.

Несмотря на произошедший инцидент, Торехан не бросил исполнять этот трюк и сейчас продолжает активно выступать. Однако иллюзионист извлек урок из того случая и теперь еще тщательнее готовится к выступлениям. В будущем он хотел бы стать знаменитым фокусником и актером.

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