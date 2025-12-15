В Костанае существенно сократилось количество обращений горожан по поводу вывоза твёрдых бытовых отходов. По данным акимата, по категории «вывоз ТБО» за последнее время фиксируется снижение обращаемости почти на 60%.

Власти связывают это с усиленным контролем за работой ТОО «Тазалык-2012» и началом внедрения цифровых инструментов.

Модуль ТБО в «Айкомек»: фотоотчёт через приложение

В ситуационном центре «Айкомек» внедряется модуль ТБО, призванный автоматизировать процесс вывоза мусора. Контролёр формирует маршрут, закрепляет за ним водителя и адреса, а водитель через мобильное приложение фотографирует мусорную площадку до и после вывоза. Эти данные должны использоваться для мониторинга и разбора спорных ситуаций.

Однако в «Айкомек» отмечают, что ТОО «Тазалык-2012» пока не предоставляет полные маршруты движения спецтехники и расширенную аналитическую информацию, из-за чего система не может работать в полном объёме.

Новые маршруты «Тазалыка»: от карты к практике

Заместитель директора ТОО «Тазалык-2012» Владимир Лопатин сообщил, что компания разрабатывает новые маршруты движения мусоровозов.

По его словам, схемы изначально создали на карте с использованием спутниковой навигации, а сейчас их «обкатывают» на практике, чтобы обеспечить строгую и логичную последовательность движения «от площадки к площадке» и исключить хаотичный объезд.

Цифровизация, камеры и контроль вывоза ТБО

Владимир Лопатин отмечает, что текущий формат цифровизации вызывает вопросы, так как фото с площадок делают сами грузчики. Аким города, в свою очередь, подчеркнул, что ключевой элемент системы — контроль самого процесса вывоза мусора, чтобы при спорных моментах можно было обратиться к зафиксированным данным.

Стороны пришли к выводу, что на контейнерных площадках необходимы камеры видеонаблюдения. По словам акима, этот вопрос сейчас прорабатывается.

В Казахстане начали массово снимать депозиты впервые за 10 месяцев По итогам ноября 2025 года объем депозитов, размещенных в Республике Казахстан, составил 44,46 трлн тенге....

Водителей предупредили об ответственности за выезд на закрытые трассы Штраф 30 МРП за первое нарушение Начальник управления Департамента ликвидации ЧС Магомед Ахриев 15 декабря...