В Костанае существенно сократилось количество обращений горожан по поводу вывоза твёрдых бытовых отходов. По данным акимата, по категории «вывоз ТБО» за последнее время фиксируется снижение обращаемости почти на 60%.
Власти связывают это с усиленным контролем за работой ТОО «Тазалык-2012» и началом внедрения цифровых инструментов.
Модуль ТБО в «Айкомек»: фотоотчёт через приложение
В ситуационном центре «Айкомек» внедряется модуль ТБО, призванный автоматизировать процесс вывоза мусора. Контролёр формирует маршрут, закрепляет за ним водителя и адреса, а водитель через мобильное приложение фотографирует мусорную площадку до и после вывоза. Эти данные должны использоваться для мониторинга и разбора спорных ситуаций.
Однако в «Айкомек» отмечают, что ТОО «Тазалык-2012» пока не предоставляет полные маршруты движения спецтехники и расширенную аналитическую информацию, из-за чего система не может работать в полном объёме.
Новые маршруты «Тазалыка»: от карты к практике
Заместитель директора ТОО «Тазалык-2012» Владимир Лопатин сообщил, что компания разрабатывает новые маршруты движения мусоровозов.
По его словам, схемы изначально создали на карте с использованием спутниковой навигации, а сейчас их «обкатывают» на практике, чтобы обеспечить строгую и логичную последовательность движения «от площадки к площадке» и исключить хаотичный объезд.
Цифровизация, камеры и контроль вывоза ТБО
Владимир Лопатин отмечает, что текущий формат цифровизации вызывает вопросы, так как фото с площадок делают сами грузчики. Аким города, в свою очередь, подчеркнул, что ключевой элемент системы — контроль самого процесса вывоза мусора, чтобы при спорных моментах можно было обратиться к зафиксированным данным.
Стороны пришли к выводу, что на контейнерных площадках необходимы камеры видеонаблюдения. По словам акима, этот вопрос сейчас прорабатывается.
