В 2025 году в Костанае было выдано 226 технических условий на газоснабжение садовых домов. Такие данные предоставил Костанайский производственный филиал QAZAQGAZ AIMAQ в официально ответе на запрос информационного агентства alau.kz

Сколько заявок подали дачники

По информации компании, все 226 технических условий касаются именно садоводческих участков. Выдача документов осуществлялась в рамках действующего законодательства и при наличии технической возможности подключения к газораспределительным сетям.

Законность выдачи технических условий

В филиале пояснили, что работа ведётся в строгом соответствии с Законом РК «О естественных монополиях». Согласно статье 24, субъект естественной монополии по результатам рассмотрения заявления обязан либо выдать технические условия, либо мотивированно отказать.

Основаниями для отказа могут быть только:

отсутствие свободных и доступных мощностей;

отсутствие газораспределительных сетей или иного имущества, необходимого для подключения.

При этом компания не вправе предъявлять заявителям дополнительные требования, кроме соблюдения технических условий и предоставления полного пакета документов.

Нужно ли согласование с акиматом

В QAZAQGAZ AIMAQ подчеркнули, что согласование с местными исполнительными органами при выдаче технических условий не требуется. Законодательство не предусматривает такого обязательства для субъекта естественной монополии.

О приостановке газификации и возврате денег

Представители филиала отметили, что компания не занимается газификацией дачных массивов. В её компетенцию входит исключительно определение технической возможности подключения и выдача технических условий либо отказ в их выдаче.

Таким образом, вопросы, связанные с возвратом денежных средств гражданам, к деятельности филиала не относятся.

Обращался ли акимат

В компании сообщили, что акимат города Костаная не направлял обращений по вопросу приостановления выдачи технических условий на газоснабжение садовых домов.

Насколько безопасна газификация дачных массивов

Специалисты подчеркнули, что при соблюдении всех требований газификация дачных домов не представляет дополнительной опасности. После выдачи технических условий проект разрабатывается специализированной организацией, монтаж выполняется строительной компанией, а подключение производится только при полном соблюдении строительных норм и технических регламентов.

Требования к газификации дачных домов, как отметили в компании, ничем не отличаются от требований, предъявляемых к частным жилым домам.

Старые и новые купюры тенге: Нацбанк уточнил сроки обращения Национальный Банк Республики Казахстан продолжает поэтапный выпуск банкнот новой серии «Сакский стиль». На сегодняшний день...