Газ по норме: для казахстанцев введут лимиты потребления

— Сегодня, 11:49
Изображение для новости: Газ по норме: для казахстанцев введут лимиты потребления

pixabay.com

В Казахстане планируется установить нормы потребления товарного газа для бытовых потребителей. Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом по вопросам газоснабжения.

Документом предлагается разграничить понятия «коммунально-бытовой потребитель» и «промышленный потребитель». Это позволит чётко определить категории абонентов и порядок регулирования в сфере поставок газа.

Согласно проекту, местные исполнительные органы будут утверждать нормы потребления товарного газа для всех бытовых потребителей в соответствии с правилами Министерства энергетики.

Кроме того, национальный оператор в сфере газа и газоснабжения получит дополнительные полномочия. В частности, ему будет поручено согласование заданий на проектирование строительства газопроводов, возводимых за счёт государственного бюджета, а также контроль за ходом реализации бюджетных проектов газоснабжения.

Также предусматривается, что акиматы будут напрямую передавать национальному оператору газопроводы, построенные за счёт бюджетных средств.

Ожидается, что нововведения позволят повысить прозрачность в сфере газоснабжения и усилить контроль за использованием бюджетных ресурсов.



Теги:


