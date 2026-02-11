В Казахстане планируется установить нормы потребления товарного газа для бытовых потребителей. Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом по вопросам газоснабжения.

Документом предлагается разграничить понятия «коммунально-бытовой потребитель» и «промышленный потребитель». Это позволит чётко определить категории абонентов и порядок регулирования в сфере поставок газа.

Согласно проекту, местные исполнительные органы будут утверждать нормы потребления товарного газа для всех бытовых потребителей в соответствии с правилами Министерства энергетики.

Кроме того, национальный оператор в сфере газа и газоснабжения получит дополнительные полномочия. В частности, ему будет поручено согласование заданий на проектирование строительства газопроводов, возводимых за счёт государственного бюджета, а также контроль за ходом реализации бюджетных проектов газоснабжения.

Также предусматривается, что акиматы будут напрямую передавать национальному оператору газопроводы, построенные за счёт бюджетных средств.

Ожидается, что нововведения позволят повысить прозрачность в сфере газоснабжения и усилить контроль за использованием бюджетных ресурсов.

