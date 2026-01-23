В 2026 году в Казахстане планируется провести газификацию 10 населённых пунктов, что позволит обеспечить природным газом более 32,3 тысячи человек. На развитие газотранспортной системы из республиканского бюджета предусмотрено 27,3 млрд тенге, из них около 15 млрд тенге направят непосредственно на газификацию сельских населённых пунктов. Об этом сообщили в Министерство энергетики Республики Казахстан в ответе на официальный запрос корреспондента BAQ.KZ.

Какие населённые пункты подключат к газу

Как уточнили в министерстве, в 2026 году газификация охватит 10 населённых пунктов. В их числе посёлок Жабасак Актюбинской области, сёла Айдарлы, Бирлик и Биназар Мойынкумского района Жамбылской области, посёлок Кушмурун Костанайской области, а также населённые пункты Достык, Коралас, Кенсай, Костерек и Жартытобе в Туркестанской области.

По итогам года доступ к природному газу получат 32 338 человек.

Переходящие и новые проекты

Всего в 2026 году в сфере газификации планируется реализация 40 проектов. Из них 8 являются переходящими, а 32 — новыми.

К продолжающимся проектам относятся газификация населённых пунктов Айдарлы, Бирлик и Биназар в Жамбылской области, газификация города Караганды, проекты в области Ұлытау, включая газоснабжение посёлков Атасу и Жайрем, а также города Каражал. Кроме того, продолжится газификация посёлка Кушмурун Аулиекольского района Костанайской области.

Новые проекты затронут сельские населённые пункты Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Жетісу и Туркестанской областей. Они предусматривают как строительство внутрипоселковых сетей, так и подводящих газопроводов высокого давления.

Финансирование программы

Финансирование газификации в 2026 году полностью предусмотрено за счёт средств республиканского бюджета. На развитие газотранспортной системы заложено 27,27 млрд тенге. Из этой суммы 15 млрд тенге направят на газификацию населённых пунктов без учёта городов и магистральных газопроводов.

Наибольшие объёмы финансирования получат Жамбылская область, область Ұлытау и Кызылординская область. Также средства предусмотрены для Актюбинской, Костанайской, Туркестанской областей и области Жетісу.

Риски реализации

В Министерстве энергетики отмечают, что на данный момент рисков срыва сроков реализации проектов на 2026 год не выявлено.

Несмотря на ограниченное количество населённых пунктов, включённых в программу, проекты газификации остаются социально значимыми для регионов. Подведение газа снижает нагрузку на семейные бюджеты, повышает уровень комфорта и создаёт условия для дальнейшего развития сельских территорий.

