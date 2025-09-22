Об отключении воды предупредили костанайцев. Информацию распространила пресс-служба «Костанай-Су».

В связи с переподключением новых водопроводных сетей по объекту «Реконструкция водопровода по ул. Сибирская в границах ул. Джамбула – ул. Абая г. Костанай» 24 сентября с 09:00 до 22:00 будет временно прекращена подача питьевой воды по следующим адресам:

Частные жилые дома:

• ул. Сибирская: 6, 8, 8а, 9, 10, 10/5, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27

• ул. Абая: 52, 54, 54а, 55, 39а, 39б, 78/2, 78/4, 76/4, 76/1, 74/3, 74/1, 61/6

• ул. Алтынсарина: 1а, 8а, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 10/3, 10/7

Социальные объекты:

• ул. Абая, 39 – 🚓 Дорожная полиция

• ул. Алтынсарина, 1 – СШ №18

• ул. Джамбула, 90 – Детский сад

ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за причинённые неудобства!

