Под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание, посвящённое вопросам воинской дисциплины и поддержанию правопорядка в Вооружённых Силах, других войсках и воинских формированиях, сообщает Акорда.

В ходе заседания были заслушаны доклады Генерального прокурора Берика Асылова, министра внутренних дел Ержана Саденова и министра обороны Даурена Косанова. Руководители силовых ведомств отчитались о принимаемых мерах по обеспечению воинской дисциплины, укреплению правопорядка, а также о проводимой воспитательной работе в армейской среде.

Отдельное внимание уделили различным аспектам деятельности командования Вооружённых Сил и правоохранительных органов по профилактике правонарушений в войсках. Речь шла о комплексном подходе к предупреждению нарушений уставных правил, недопущению неуставных взаимоотношений, усилению контроля за условиями службы личного состава.

По итогам совещания Президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее обеспечение законности и правопорядка, совершенствование системы воспитательной работы в армии, а также на повышение эффективности принимаемых мер по недопущению гибели и травматизма военнослужащих. Руководителям силовых структур поставлены задачи по усилению персональной ответственности за ситуацию в подведомственных подразделениях и оперативное устранение выявленных проблем.

