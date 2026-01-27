В связи с гибелью военнослужащих с начала текущего года руководство Министерства обороны выразило искренние соболезнования семьям, родным и близким погибших.

В ведомстве подчеркнули, что командование Вооружённых сил в полной мере осознаёт серьёзность произошедшего и степень ответственности за обеспечение безопасности воинской службы.

Принят комплекс экстренных мер

По поручению министра обороны, генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова, принят комплекс экстренных мер, направленных на недопущение подобных трагедий в дальнейшем.

Усилен контроль за дисциплиной и безопасностью

В Вооружённых силах усилен контроль за организацией воспитательной работы и состоянием воинской дисциплины. Ужесточены требования к соблюдению уставных норм и мер безопасности при обращении с оружием, проведении занятий, стрельб и выполнении служебных задач.

Проведут психологическое обследование личного состава

В воинские части направлены комиссии для комплексного психологического обследования каждого военнослужащего. Проводится повторная оценка психического состояния солдат и уровня их психологической готовности к выполнению служебных обязанностей.

Повышена ответственность командиров и сержантов

Повышена персональная ответственность командиров и сержантского состава. Основной акцент сделан на профилактику происшествий и формирование устойчивых навыков безопасного поведения у личного состава.

▶

Военная полиция усилила проверки

Организованы всесторонние проверки воинских частей силами военной полиции. Усилен контроль за личным составом, в том числе во внеслужебное время.

Введён круглосуточный контроль

В Вооружённых силах введён круглосуточный контроль и приняты дополнительные профилактические меры, направленные на предупреждение правонарушений и происшествий.

Налажена связь военнослужащих с родными

Системно организована постоянная видеосвязь военнослужащих с родственниками. Кроме того, командиры подразделений поддерживают регулярный контакт с родителями через официальные каналы коммуникации.

Приняты кадровые и дисциплинарные решения

По всем фактам происшествий приняты конкретные кадровые и дисциплинарные меры. К дисциплинарной ответственности привлечены командующий Регионального командования «Восток», начальник штаба и заместитель по воспитательной и идеологической работе.

Командир воинской части, где произошла гибель военнослужащего, его заместитель, а также командир батальона освобождены от занимаемых должностей.

Работа по обеспечению безопасности будет продолжена

В Министерстве обороны подчеркнули, что все принимаемые меры направлены прежде всего на сохранение жизни и здоровья личного состава и недопущение подобных трагедий в дальнейшем. Работа в данном направлении будет продолжена на постоянной основе.

