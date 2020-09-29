Глава МОН: Студенты-педагоги начали получать повышенную стипендию

Студенты, обучающиеся по педагогическим специальностям, начали получать повышенную стипендию в размере 42 тысяч тенге, сообщил на своей странице в Facebook министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

По его словам, ведомство не только в два раза повысило сумму стипендии, но и повысило порог для поступления на педагогические специальности до 70 баллов.

«Благодаря всем этим мерам и принятию Закона «О статусе педагога» уже в этом году количество обладателей знака «Алтын белгі», выбравших педагогику, увеличилось в 1,7 раза, а средний балл по многим направлениям превысил 100 баллов. То есть если пару лет назад мы говорили о том, что средний балл поступающих на педагогику составляет около 65 баллов и профессия педагога малопривлекательна, то теперь начали поступать сильные выпускники с высокими баллами», – написал глава МОН.

В 2019 году размер стипендии составлял 21 тысячу тенге, затем после поручения Президента в декабре его увеличили до 26 тысяч тенге. С сентября 2020 года сумма стипендии студентов-педагогов составляет 42 тысячи тенге.

Также по поручению президента с сентября увеличилась стипендия докторантов – со 102 тысяч до 150 тысяч тенге.

«Такая мера безусловно является хорошей поддержкой для молодых учёных, ведь в основном докторанты уже имеют свои семьи и занимаются проведением своих исследований. Кроме того, с сентября 2020 года, многократно повысилась стоимость государственного гранта, что позволит вузам увеличить заработную плату преподавателей и укрепить материально-техническую базу», – отметил Асхат Аймагамбетов.

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