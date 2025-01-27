С 27 января приказом управление здравоохранения акимата Костанайской области» временное исполнение обязанностей главного врача поликлиники №1 Костаная возложено на Кабылова Жениса Жаксыбаевича.

Женис Жаксыбаевич родился в 1980 году в Карагандинской области.

В 2006 году окончил Карагандинскую государственную медицинскую академию по специальности «Общая хирургия».

Трудовую деятельность начал в 2006 году, работал врачом-хирургом, заместителем главного врача.

До назначения на новую должность исполнял обязанности главного врача КГП «Карабалыкская районная больница».

Имеет сертификат «Менеджмент здравоохранения».

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