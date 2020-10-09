Главы стран Центральной Азии выступили с заявлением по Кыргызстану

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На Акорде опубликовано совместное заявление глав государств Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана о событиях в Кыргызстане
«Происходящие события в братском Кыргызстане вызывают нашу серьезную обеспокоенность.
Мы, как близкие соседи, связанные многовековыми узами дружбы, добрососедства, общих культурных и духовных ценностей, призываем народ Кыргызстана в эти сложные дни проявить присущую ему мудрость ради сохранения мира и восстановления стабильности в стране.
Выражаем надежду, что все политические партии и общественные круги Кыргызстана приложат необходимые усилия для обеспечения мира и спокойствия, решения возникших вопросов при непременном соблюдении Конституции и национального законодательства.
Благополучие Кыргызстана является важным фактором региональной безопасности и устойчивого развития всей Центральной Азии.
Наши страны имеют одно прошлое и строят общее будущее. Народы Центральной Азии исторически объединены стремлением к прочному миру, согласию и созиданию во благо будущих поколений.
Разделяя общие цели, наши государства активно укрепляют региональное сотрудничество по расширению торгово-экономических, инвестиционных, транспортно-коммуникационных и культурно-гуманитарных связей, приграничного и межрегионального взаимодействия.
Двигаясь по пути дальнейшего укрепления центральноазиатской солидарности, мы всегда будем поддерживать народ Кыргызстана в его стремлении к единству, мирному, независимому развитию и процветанию», — говорится в заявлении.
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