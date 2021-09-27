Гололёд и минус. Прогноз погоды на 28-30 сентября

Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием циклона, с атмосферными фронтами которого на севере, северо-западе, в центре и востоке пройдут осадки (дождь, снег), на юге, юго-востоке – дождь с грозой.

На западе, севере, в центре и востоке страны ожидаются туман, усиление ветра, в северной половине – гололед.

Температура воздуха

на западе основной фон ночью 0-15 тепла, заморозки 3 градуса, днем 7-22 тепла,

на северо-западе ночью понижение от 0-10 тепла до 6 мороза-5 тепла, днем основной фон 0-13 тепла,

на севере ночью 3 мороза-6 тепла,

днем понижение от 5-11 до 2-8 тепла,

в центре понижение от 3-11 тепла до 3 мороза-8 тепла, днем от 7-18 до 2-10 тепла,

на востоке ночью 3 мороза-10 тепла, днем 10-20 тепла,

на юге и юго-востоке основной фон ночью 7-18 тепла, днем 12-27 тепла.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.