Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова прокомментировала текущую эпидемиологическую обстановку в стране, передает Zakon.kz.

По ее словам, с начала эпидемиологического сезона, который в этом году стартовал раньше обычного — 1 сентября, зарегистрировано порядка 2,6 млн случаев ОРВИ.

Как отметила глава Минздрава, этот показатель на 3% превышает уровень прошлого сезона. Вместе с тем за последнюю неделю заболеваемость снизилась в 1,4 раза, что свидетельствует о формировании устойчивой тенденции к спаду. С начала сезона лабораторно подтверждено 2562 случая гриппа, преимущественно вируса А (H3N2), известного как «гонконгский грипп». Также продолжается циркуляция других сезонных респираторных вирусов.

Альназарова сообщила, что в 10 регионах страны временно переведены на дистанционное обучение 317 классов в 97 школах. Для оказания медицинской помощи на уровне первичной медико-санитарной помощи задействованы 1143 мобильные бригады и 1517 фильтр-кабинетов, из них 638 — для беременных женщин и детей.

Кроме того, подготовлено 684 кабинета неотложной помощи, а для консультаций населения работают 1057 колл-центров. По словам министра, эпидемиологическая ситуация находится под постоянным контролем, и все необходимые меры по защите здоровья граждан принимаются в полном объеме.

В завершение она рекомендовала в период сезонного роста ОРВИ соблюдать меры профилактики: регулярно мыть руки, проветривать помещения, избегать мест массового скопления людей, а при появлении первых симптомов заболевания не заниматься самолечением и своевременно обращаться к врачу.

