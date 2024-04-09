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Горы мусора и труп коровы. Свалка появилась на дороге в пригороде Костаная

Фотография для новости Горы мусора и труп коровы. Свалка появилась на дороге в Костанае

Кадр из видео

В редакцию телекомпании «Алау» обратились костанайцы. Они сообщают, что дорогу в областном центре сделали свалкой. 

Жители назвали место несанкционированной свалки. Труп коровы, который лежит здесь уже несколько дней, сняли на видео. По словам автора видео, там замечены трупы и других животных.

«Наш адрес Уральская, 72 . А мусор метров 300 от нас. Это старая дорога на Федоровку. Буквально за неделю привезли это всё. Снег лежал, растаял. Дорогу завалили мусором. Посмотрите что творится», — сообщает житель Костаная.

Мусор разбросан на большой территории.

 

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