Горы мусора и труп коровы. Свалка появилась на дороге в пригороде Костаная

Кадр из видео
В редакцию телекомпании «Алау» обратились костанайцы. Они сообщают, что дорогу в областном центре сделали свалкой.
Жители назвали место несанкционированной свалки. Труп коровы, который лежит здесь уже несколько дней, сняли на видео. По словам автора видео, там замечены трупы и других животных.
«Наш адрес Уральская, 72 . А мусор метров 300 от нас. Это старая дорога на Федоровку. Буквально за неделю привезли это всё. Снег лежал, растаял. Дорогу завалили мусором. Посмотрите что творится», — сообщает житель Костаная.
Мусор разбросан на большой территории.
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