Государственный стандарт образования будет пересмотрен. Учебную нагрузку обещают снизить в РК

Экспертиза скорректированных типовых учебных программ уже началась. Работа комиссий организуется и проводится Республиканским научно-практическим центром экспертизы содержания образования.

В данный процесс вовлечено более 400 ученых и преподавателей всех предметов, передает kazpravda.kz

Как отмечают в Министерстве просвещения, ключевыми направлениями текущей модернизации станут снижение учебной нагрузки на обучающегося в соответствии с международными образовательными стандартами, усиление обучения естественно-математическим предметам на основе подходов STEM-образования, а также воспитательного компонента.

В ведомстве заверяют, что структурные основы сохранены. Изменения коснутся лишь содержания целей обучения и ожидаемых результатов по предметам. Основной упор делается на усиление воспитательного компонента на основе национальных ценностей и казахстанского патриотизма, интеграции положений концепции «Толық адам».

В содержание учебных программ уже внесен ряд корректировок, которые будут обсуждаться с педагогической общественнос­тью. В целях усиления ценностного компонента по начальному образованию разработаны проекты отдельных учебных программ по предметам «Изобразительное искусство» и «Трудовое обу­чение». По предмету «Музыка» предлагается ввести слуховое обучение игре на домбре с 1-го по 6-й класс.

По предложению учителей-предметников естественно-математического цикла программы предметов «Естествознание» и «Познание мира» интегрированы в программу «Познание мира». По предметам «История Казахстана» и «Всемирная история» содержание учебных программ сформировано на основе периодизации в контексте обеспечения синхронности изучаемых тем. Для школ с неказахским языком обучения разработаны проекты отдельных учебных программ по предметам «Қазақ тілі» и «Қазақ әдебиеті», а для классов с казахским языком обучения – по предметам «Русский язык» и «Мировая литература».

Для 9-го класса разработан проект программы интегрированного предмета «География. География Казахстана» с усилением в содержании казахстанского компонента. По предмету «Химия» пересматривается содержание учебной программы 7–9-х классов, 10–11-х классов не только для гуманитариев, но и естественно-математического направления.

В начальной школе поменяется и подход к преподаванию иностранных языков. В частности, программы 1–2-х классов интегрированы в программы 3–4-х классов. Также пересматривается содержание учебных программ 5–11-х классов по английскому, немецкому и французскому языкам.

По учебным предметам «Букварь», «Обучение грамоте» конкретизированы ценности в целях обучения, уточнена взаимосвязь разделов. По казахскому языку и литературе 1–11-х классов вносятся содержательные изменения в контексте преемственности, линейности и синхронности изу­чаемых тем.

Изменения коснутся и предмета «Физическая культура», в котором разделы и подразделы систематизированы.

Немаловажно, что в учебных программах предусматриваются дополнительные часы на повторение и закрепление учебного материала.

«Разработчиками осуществляется подготовка методического руководства и методических рекомендаций по реализации ГОСО и типовых учебных программ. Согласно графику будет проводиться апробация типового учебного плана и типовой учебной программы начального, основного среднего и общего среднего образования на базе пилотных школ, ведется подготовка, разрабатывается методология апробации учебных программ. По ее итогам будет проводиться мониторинг результатов и доработка их содержания», – сообщили в Министерстве просвещения в ответе на официальный запрос.

Кроме того, по информации Комитета по охране прав детей, разработаны и утверждены методические рекомендации по ведению внутришкольного учета для организаций среднего образования. Им будут охвачены обучающиеся с низкой успеваемостью, систематически пропускающие занятия, нарушающие устав школы и правила внутреннего распорядка. Как отметила заместитель председателя комитета Юлия Овечкина, внутришкольный учет поможет своевременно выявлять несовершеннолетних, нуждающихся в особом педагогическом внимании и комплексной поддержке.

– На сегодняшний день всеми школами уже ведется внутри­школь­ный учет. В целях формирования единого подхода нами были разработаны соответствующие методические рекомендации. Теперь каждому ребенку, состоящему на внутришкольном учете, будет оказана всесторонняя помощь, которая включает в себя организацию дополнительных занятий, раскрытие его творческого, спортивного потенциала, оказание социальной и психолого-педагогической поддержки, – отметила Юлия Овечкина.

Решение по постановке учащихся на внутришкольный учет принимается Советом профилактики организации образования. Это, как заверяют в ведомстве, не влечет правовых последствий. Главное предназначение – профилактика правонарушений.

Еще одна проблема, которая уже давно вызывает нарекания общественности, касается веса рюкзаков школьников. По этому поводу даже есть шутка: «У первоклассников такие портфели, как будто они в любой момент готовы уйти из семьи и начать новую жизнь».

На этот вопрос обращало внимание руководство страны. В сентябре прошлого года Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на очередном заседании Высшего совета по реформам, высказался о необходимости максимальной цифровизации учебного процесса. «Очень много жалоб также поступает в связи с тем, что дети вынуждены носить большие и тяжелые рюкзаки с учебниками. Это, несомненно, негативно сказывается на здоровье детей. Поэтому считаю необходимым ускорить перевод учебных материалов в цифровой формат», – подчеркнул тогда Глава государства.

Министерством здравоохранения регламентированы нормы веса каждого учебника и их комплекта. Так, в действующих гигиенических нормативах к учебным изданиям (п. 4 приказа МЗ РК от 02.12.2021 г. № ҚР ДСМ-124) закреп­лен вес одного учебного издания, который не должен превышать 300 граммов для учащихся 1–4-х классов, 400 – для 5–6-х классов, 500 – для 7–9-х классов и 600 – для 10–11-х (12) классов. Отклонение от этого веса допускается, но не более чем на 10%.

В Минпросвещения отмечают, что используемые в школах учебники прошли экспертизу и соответствуют указанным весовым ограничениям. Это подтверждается наличием санитарно-эпидемиологического заключения, выданного Национальным цент­ром экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

Что касается процесса цифровизации в образовании, то он идет, но не так быстро, как хотелось бы. На сегодняшний день в Казахстане в семи тысячах школ внедрены образовательные платформы (Kundelik, Білімал, EDUS и другие) для ведения электронных журналов и дневников, оценивания, передачи домашних заданий, формирования планов и дистанционного обучения. Также имеются дополнительные сервисы: школьные мобильные приложения, аналитические дэшборды, меню столовых и т. д. 79% учебников в настоящее время переведены в цифровой формат и прошли госэкспертизу. Стопроцентный охват предметов цифровыми учебниками запланирован в 2024 году.

Наряду с этим в качестве дополнительных учебных материа­лов в школах активно используются цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) с мультимедийным контентом. На сегодня соз­дано более 50 тыс. ресурсов, которыми охвачены практически все предметы по всем уровням образования. С начала текущего года к ЦОРам подключены 6,7 тыс. школ, ежедневно к ним обращаются 3 млн учеников и учителей.

В целом, согласно разработанной Дорожной карте по цифровизации учебного процесса, в ближайшие годы планируется проводить соответствующую подготовку педагогов, расширить применение цифровых учебников и специальных образовательных платформ, продолжить оснащение образовательных учреждений техникой.

Но прежде в регионах необходимо подключить все школы к Интернету и принять меры по увеличению его скорости. Поэ­тому школьникам, в прямом смысле, пока легче не станет…

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