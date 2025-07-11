Казахстанцев 11 июля 2025 года предупредили о мошенничествах, связанных с пригонов машин из Кореи и Грузии, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала известный адвокат Жанна Уразбахова, в последнее время участились случаи мошенничества, связанные с пригоном автомобилей из Кореи и Грузии.

«Людям обещают доставить машину, показывают фото, вин-код, даже заключают договор. Потом сообщают, что машина «застряла на границе», «ждет на складе» или «не прошла таможню». И продолжают выманивать деньги: за таможенную очистку, утильсбор, оформление и прочее. Запомните: наличие договора – не гарантия безопасности!» – написала адвокат в своем Instagram.

По ее словам, мошенники часто специально подписывают липовые договоры, чтобы потом спокойно говорить: «Подавай в суд, денег нет – ничего не добьешься».

«Нашей команде удалось распутать одно из таких дел благодаря слаженной работе с Управлением полиции Бостандыкского района и прокуратурой Бостандыкского района», – поделилась Уразбахова.

Она рассказала, что в рамках расследования были сделаны официальные запросы на завод в Корее – выяснилось, что автомобиль даже не заказывали.

«Полиция выяснила, что автомобиль, который мошенник показывал на видео нашему клиенту, давно реализован другим людям, и машину поместили на штрафстоянку. Благодаря общим усилиям ущерб нашему клиенту был возмещен, а подозреваемый проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям», – сообщила адвокат.

По ее словам, такие дела часто «висят» годами. Жанна Уразбахова советует:

Проверяйте тех, через кого заказываете автомобили.

Никогда не переводите деньги без полной юридической проверки.

Если попали в такую ситуацию – не сдавайтесь и обращайтесь за юридической помощью

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