Жаңалықтар - 10.07.25-видео https://youtu.be/4nD3KpkO6GY
Выпуск ТВ-новостей — 10.07.25-видео
Казахстанцев 11 июля 2025 года предупредили о мошенничествах, связанных с пригонов машин из Кореи и...
С начала года продукты питания в Казахстане подскочили в цене на 7,5 %, свидетельствуют свежие...
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