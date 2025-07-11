Выпуск ТВ-новостей — 10.07.25-видео

Казахстанцев 11 июля 2025 года предупредили о мошенничествах, связанных с пригонов машин из Кореи и...

С начала года продукты питания в Казахстане подскочили в цене на 7,5 %, свидетельствуют свежие...

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