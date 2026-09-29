Граффити в Казахстане: урбанист предложила легальные площадки вместо полного запрета





После поручения Президента Касым-Жомарта Токаева принять жёсткие меры против граффити, связанных с вандализмом, в Казахстане вновь обсуждают границы между уличным искусством и порчей городской среды. Урбанист, городской антрополог и руководитель фонда Gorozhanym Алеся Нугаева считает, что эти понятия необходимо разделять, сообщает BAQ.KZ.

19 сентября Глава государства поручил акиму Астаны Женису Касымбеку усилить меры в отношении тех, кто наносит граффити на стены зданий. Президент также предложил принять нормативные меры для полного запрета такого «творчества», если оно связано с вандализмом и порчей общественных пространств.

По словам Нугаевой, нормы против вандализма в стране уже существуют. При этом важно определить, кто будет оценивать уличные работы и какими критериями руководствоваться.

«Главное, не оценивать все исключительно с точки зрения художественного вкуса. Тогда возникает вопрос, кто будет решать, какая работа является искусством, а какая нет. По каким критериям это будут определять? Не окажется ли такая оценка зависимой от личных предпочтений? Если подобные решения будет принимать Министерство внутренних дел, нужно учитывать, что в его составе нет искусствоведов, кураторов, культурологов или урбанистов», — сказала Алеся Нугаева.

Эксперт предлагает привлекать к обсуждению специалистов по культуре и городской среде. Одним из решений могло бы стать создание специального культурного института, который участвовал бы в рассмотрении проектов и выстраивал диалог с художниками.

Для авторов уличных работ Нугаева предлагает проводить открытые конкурсы, фестивали и обсуждения. По её мнению, это позволит художникам легально представлять свои проекты, а городам — выработать понятный порядок их отбора.

В качестве примера эксперт приводит Мельбурн, где действуют процедуры отбора граффити и муралов. В Берлине, по её словам, места для стрит-арта предусматривают ещё при проектировании зданий, районов и общественных пространств. Оба подхода, считает Нугаева, можно рассмотреть и в Казахстане.

Другой вариант — установить понятную процедуру согласования рисунков с собственниками зданий. Получив разрешение владельца, художник мог бы законно выполнить работу.

Также эксперт предлагает создать реестр объектов уличного искусства, имеющих художественную или культурную ценность. Он помог бы защитить такие произведения от закрашивания и учитывать их при ремонте зданий.

По мнению Нугаевой, стрит-арт отражает настроения, ценности и проблемы общества, даже если отдельные работы нравятся не всем жителям. Полный запрет она считает рискованным решением, способным ограничить культурное самовыражение молодёжи.

«Мы не сможем полностью контролировать стрит-арт. У любого запрета есть последствия. Государству нужно понимать долгосрочный эффект подобных решений. Это может привести к исчезновению одного из неформальных каналов культурного самовыражения молодежи», — подытожила Алеся Нугаева.

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