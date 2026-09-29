Выплату 70% пенсии предлагают приостановить в Казахстане: кого это коснётся





Министерство труда и социальной защиты населения разработало проект приказа, предусматривающий приостановление выплаты 70 процентов пенсии получателям, отбывающим наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

В документе предложение объясняют тем, что пенсионеры в таких учреждениях находятся на полном государственном обеспечении.

«В целях обеспечения социальной справедливости и исключения двойного финансирования на социальное обеспечение указанных категорий лиц на содержание и на выплату пенсий предлагается приостанавливать выплату 70 процентов пенсий», — говорится в документе.

Речь идёт о проекте приказа, а не об уже вступившем в силу изменении.

Похожий порядок сейчас действует для пожилых людей и людей с инвалидностью, проживающих в стационарных центрах специальных социальных услуг на полном государственном обеспечении. В предусмотренных случаях им выплачивают 30 процентов назначенной пенсии, но не меньше минимального размера пенсии. Оставшиеся 70 процентов перечисляют на отдельный счёт центра и используют в установленном порядке.

После выхода из центра выплата базовой пенсии и пенсии возобновляется в полном объёме с первого числа следующего месяца.

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