Новые подходы к оцениванию: зачем школьникам диктанты и контрольные





С этого учебного года в начальных классах применяются новые подходы к оцениванию знаний. Мнением о диктантах, изложениях, сочинениях и контрольных работах поделились педагоги и учащиеся школы-лицея №38 имени Әлімхана Ермекова и школы №117 «Келешек мектебі» города Астаны.

В условиях активного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта особое внимание уделяется базовым навыкам учащихся. Среди них — грамотное письмо, осмысленное чтение, умение последовательно излагать мысли и самостоятельно анализировать информацию.

Диктанты, изложения, сочинения и контрольные работы помогают развивать письменную грамотность и навыки работы с текстом. Такие задания также способствуют интересу к чтению, творческому мышлению и умению свободно выражать свои мысли.

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