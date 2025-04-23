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Дождь и туман ожидаются в Костанайской области

— Сегодня, 16:00
Изображение для новости: Дождь и туман ожидаются в Костанайской области

Фото Натальи Луговской/alau.kz


Утром и днём на западе, севере и востоке Костанайской области прогнозируют дождь. Ночью и утром на западе и севере региона ожидается туман.

Ветер северо-западный, западный — 7–12 м/с. Днём на юге и востоке области порывы достигнут 15–20 м/с. Ночью температура составит +2…+7 градусов, на юге — +10. Днём воздух прогреется до +11…+16 градусов, на юге — до +20.

В Костанае ожидается переменная облачность, днём дождь. Ветер северо-западный, западный — 7–12 м/с. Температура ночью — +3…+5 градусов, днём — +14…+16.



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