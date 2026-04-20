Границу в РК будет контролировать ИИ

О внедрении новых цифровых решений в транспортной отрасли сообщил министр Нурлан Сауранбаев на заседании Правительства. Одним из ключевых проектов стала платформа Smart Cargo, объединяющая государственные органы и бизнес, передает rus.baq.kz

Система работает через QR-коды: автоматически проверяет документы, определяет маршрут и необходимые разрешения.

Ожидается, что благодаря этому время прохождения границы сократится с 4 часов до 30 минут.

Что изменится в логистике

Внедрение искусственного интеллекта направлено на упрощение процессов, снижение затрат и рост транзитного потенциала страны.

Платформа ускоряет обработку данных о грузах и снижает влияние человеческого фактора.

Цифровизация железной дороги

Изменения затронули и железнодорожный сектор.

Внедряется система диагностики KinetiX, которая пришла на смену ручному осмотру вагонов. Теперь проверка занимает всего 8 минут вместо прежних двух часов и проводится сразу по девяти параметрам.

Дополнительно используется видеоаналитика для автоматического выявления дефектов.

Контроль на автодорогах

Также внедряется система мониторинга грузоперевозок. Она сопоставляет данные с весовых станций и фиксирует нарушения, что позволяет снизить нагрузку на дороги.

Единая система e-Kөлік

По словам министра, в стране формируется единая интеллектуальная транспортная система e-Kөлік на базе QazTech, которая объединит все виды транспорта.

Платформа позволит собирать и анализировать данные, прогнозировать транспортные потоки и автоматически принимать управленческие решения.

Ожидается, что цифровые нововведения ускорят логистику, повысят безопасность перевозок и укрепят позиции Казахстана как одного из ключевых транзитных хабов региона.

