Границу в РК будет контролировать ИИ

О внедрении новых цифровых решений в транспортной отрасли сообщил министр Нурлан Сауранбаев на заседании Правительства. Одним из ключевых проектов стала платформа Smart Cargo, объединяющая государственные органы и бизнес, передает rus.baq.kz
Система работает через QR-коды: автоматически проверяет документы, определяет маршрут и необходимые разрешения.
Ожидается, что благодаря этому время прохождения границы сократится с 4 часов до 30 минут.
Что изменится в логистике
Внедрение искусственного интеллекта направлено на упрощение процессов, снижение затрат и рост транзитного потенциала страны.
Платформа ускоряет обработку данных о грузах и снижает влияние человеческого фактора.
Цифровизация железной дороги
Изменения затронули и железнодорожный сектор.
Внедряется система диагностики KinetiX, которая пришла на смену ручному осмотру вагонов. Теперь проверка занимает всего 8 минут вместо прежних двух часов и проводится сразу по девяти параметрам.
Дополнительно используется видеоаналитика для автоматического выявления дефектов.
Контроль на автодорогах
Также внедряется система мониторинга грузоперевозок. Она сопоставляет данные с весовых станций и фиксирует нарушения, что позволяет снизить нагрузку на дороги.
Единая система e-Kөлік
По словам министра, в стране формируется единая интеллектуальная транспортная система e-Kөлік на базе QazTech, которая объединит все виды транспорта.
Платформа позволит собирать и анализировать данные, прогнозировать транспортные потоки и автоматически принимать управленческие решения.
Ожидается, что цифровые нововведения ускорят логистику, повысят безопасность перевозок и укрепят позиции Казахстана как одного из ключевых транзитных хабов региона.
