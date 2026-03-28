Грузовикам ограничили движение в Казахстане: где и на какой срок

В Казахстане с наступлением весеннего периода вводятся временные ограничения на движение тяжеловесного транспорта. Меры уже действуют и продлятся до 1 мая и направлены на сохранение дорожного покрытия в период распутицы.

Как отмечается, именно весной дорожное основание становится наиболее уязвимым из-за переувлажнения, что может привести к его разрушению под нагрузкой.

С 23 марта ограничения вводятся на автодорогах Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областей, а также области Абай. Они распространяются на грузовые автомобили с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн и будут действовать до 1 мая.

В южных и западных регионах страны аналогичные меры начали действовать ранее — с 1 марта и продлятся до 1 апреля. Ограничения введены в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской областях, а также в областях Жетісу и Ұлытау.

При этом ограничения не касаются международных перевозок, пассажирского транспорта, а также доставки продуктов питания, медикаментов и грузов, задействованных в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Такие меры вводятся ежегодно для предотвращения повреждения дорог в период сезонного переувлажнения и продления срока их службы.

