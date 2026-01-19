В ближайшие трое суток на большей части Казахстан будет преобладать неустойчивая погода. Под влиянием атмосферных фронтальных разделов прогнозируются снег, низовая метель и усиление ветра. На юге страны ожидаются осадки в виде дождя и снега, а 22 января в горных районах возможен сильный снег.

По республике также прогнозируются туманы, на юге и юго-востоке — гололёд.

С 22 января на северную половину страны начнёт влиять холодный антициклон, сместившийся из районов Новой Земли. В результате температура воздуха здесь значительно понизится: ночью ожидается от 25 до 38 градусов мороза, днём — от 20 до 30 градусов ниже нуля.

В то же время на западе, юго-западе, юге и юго-востоке страны температура будет постепенно повышаться. Днём в южных регионах столбики термометров поднимутся до отметок от 5 градусов мороза до 3 градусов тепла, в горных районах ожидается 8–13 градусов мороза, а на западе республики — от 5 до 13 градусов ниже нуля.

