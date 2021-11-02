Холодный атмосферный фронт пришёл в Костанайскую область

Он принес резкое понижение температуры. Антициклон и усиление ветра будет сохраняться всю неделю, но к выходным, по прогнозам синоптиков ожидается потепление. Правда, не долгое. Какая погода ждет костанайцев в последний месяц осени?

С началом ноября на территории Костанайской области прошел холодный атмосферный фронт, который принес арктические воздушные массы и резкое понижения температуры. Такая погода, по данным синоптиков, будет держаться на протяжении всей недели, но к выходным ожидается потепление, без осадков. Температура ночью будет около нуля, а на юге области до 3 тепла.

«Будет устанавливаться холодный антициклон,очень мощный антициклон, на всю неделю он установится, с ним придет малооблачная погода, без осадков, но холодная. Первые два -три дня у нас морозы ночью будут по области 8-13, по северу до 16 мороза. Днем 1-6 мороза, но постепенно антициклон будет прогреваться, потом воздушные потоки поменяются на западные»,- отмечает начальник отдела метеопрогнозов Костанайского филиала РГП Казгидромет Антонина Шибаршина.

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А на следующей неделе ожидается новый североатлантический циклон, и погода снова будет меняться. А более холодная декада в ноябре будет вторая, температуры в это время понизятся ближе к зимним, ночью до 20-25, и днем тоже со знаком минус. Так же после 10 ноября ожидаются осадки в виде снега, а также должен установиться снежный покров.

«С ноябрем получается, здесь значительное понижение температуры относительно октября, если в октябре средне суточные температуры были положительные по Костанаю составляла 4,7 тепла, то уже в ноябре отрицательные,среднесуточно 5,5 мороза. Температуры резко понизятся на 7-10 градусов»,- говорит Антонина Шибаршина.

Антонина Шибаршина отмечает, что в первой и во второй декаде ноября ожидаются смешанные осадки, поэтому в это время будет гололед. Автолюбителям, которые все еще не «переобулись», стоит поторопиться. В целом температура в ноябре ожидается выше нормы на 1-2 градуса.

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