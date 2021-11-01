Об опасности на дорогах предупреждает МВД РК

dubna.ru
На территории республики ожидается похолодание, усиление ветра, туман и осадки, на дорогах возможна гололедица, которая влечет увеличение тормозного пути.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
МВД территориальным департаментам поручено организовать контроль изменения погодных условий.
Читайте также: Значительное понижение температуры. Прогноз на 2-4 ноября
С наступлением осеннее-зимнего периода вождение становится гораздо более опасным, в это время года необходимо быть предельно внимательным и осторожным.
Важно соблюдать скоростной режим, а также безопасную дистанцию между автомобилями, которая поможет избежать аварии в случае неожиданного изменения ситуации на дороге.
Для безопасности на дорогах МВД призывает заранее планировать дальние поездки на автотранспорте с учетом погодных условий, при необходимости пользуясь другим видом транспорта.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области