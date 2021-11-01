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Об опасности на дорогах предупреждает МВД РК

dubna.ru

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На территории республики ожидается похолодание, усиление ветра, туман и осадки, на дорогах возможна гололедица, которая влечет увеличение тормозного пути.

МВД территориальным департаментам поручено организовать контроль изменения погодных условий.

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С наступлением осеннее-зимнего периода вождение становится гораздо более опасным, в это время года необходимо быть предельно внимательным и осторожным.

Важно соблюдать скоростной режим, а также безопасную дистанцию между автомобилями, которая поможет избежать аварии в случае неожиданного изменения ситуации на дороге.

Для безопасности на дорогах МВД призывает заранее планировать дальние поездки на автотранспорте с учетом погодных условий, при необходимости пользуясь другим видом транспорта.

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