Об опасности на дорогах предупреждает МВД РК

На территории республики ожидается похолодание, усиление ветра, туман и осадки, на дорогах возможна гололедица, которая влечет увеличение тормозного пути.

МВД территориальным департаментам поручено организовать контроль изменения погодных условий.

Читайте также: Значительное понижение температуры. Прогноз на 2-4 ноября

С наступлением осеннее-зимнего периода вождение становится гораздо более опасным, в это время года необходимо быть предельно внимательным и осторожным.

Важно соблюдать скоростной режим, а также безопасную дистанцию между автомобилями, которая поможет избежать аварии в случае неожиданного изменения ситуации на дороге.

Для безопасности на дорогах МВД призывает заранее планировать дальние поездки на автотранспорте с учетом погодных условий, при необходимости пользуясь другим видом транспорта.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.