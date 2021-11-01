Значительное понижение температуры. Прогноз на 2-4 ноября

Фото alau.kz
2-3 ноября с прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды – прогнозируются осадки (дождь с переходом в снег), порывистый ветер, туман, гололед, низовая метель. Об этом сообщают синоптики Казгидромета.
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3-4 ноября в южных, юго-восточных регионах ожидаются сильные осадки.
В конце периода, с вторжением холодного Северо-Западного антициклона, ожидается постепенное прекращение осадков и значительное понижение температуры воздуха — так на северо-западе ночные температуры понизятся до 5…15 мороза, на севере, в центре, востоке до 10…20 мороза, на юге до 3…13 мороза, на юго-востоке до 7-16 мороза.
Лишь на западе Казахстана ожидается погода без осадков.
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области