Хорошие новости. Костанайская область вошла в «зелёную» зону по темпам распространения Covid-19

Акмолинская область вышла из «жёлтой» зоны по темпам распространения коронавируса, регион перешёл в «зелёную» зону. Об этом свидетельствуют данные матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, передает informburo.kz

В «красной» зоне нет ни одной области.

В «жёлтой» зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Павлодарская области.

Все остальные регионы находятся в «зелёной» зоне по темпам распространения Covid-19.

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