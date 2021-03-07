Хорошие новости. Костанайская область вошла в «зелёную» зону по темпам распространения Covid-19

Акмолинская область вышла из «жёлтой» зоны по темпам распространения коронавируса, регион перешёл в «зелёную» зону. Об этом свидетельствуют данные матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, передает informburo.kz
В «красной» зоне нет ни одной области.
В «жёлтой» зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Павлодарская области.
Все остальные регионы находятся в «зелёной» зоне по темпам распространения Covid-19.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области