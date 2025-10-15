USD 538.63 EUR 622.23 RUB 6.71

И тепло, и морозы. Прогноз погоды на ближайшие три дня

— Сегодня, 13:31
Изображение для новости: И тепло, и морозы. Прогноз погоды на ближайшие три дня

pixabay.com

Синоптики Казгидромета опубликовали прогноз погоды на период с 16 по 18 октября. В ближайшие дни на территорию Казахстана будут влиять два атмосферных фронта, которые определят переменчивый характер погоды.

В начале периода западные и северо-западные регионы окажутся под воздействием северо-западного циклона, который принесёт дожди и похолодание.
К концу недели атмосферные фронты сместятся на юг и юго-восток, где ожидаются осадки в виде дождя и снега.
На остальной территории Казахстана сохранится влияние северного антициклона, который обеспечит преимущественно сухую и ясную погоду.

Синоптики также предупреждают о порывах ветра , тумане в ночные и утренние часы, а в южных областях возможна пыльная буря.

Температурный фон

На западе и северо-западе страны ожидается понижение температуры:

  • ночью — от +3…+11° до –5…+8°,

  • днём — в пределах +5…+18°.

На севере, в центре и на востоке прогнозируется небольшое потепление:

  • ночью — от –13° до –3…+3°,

  • днём — около +10…+18°.

На юге и юго-востоке республики температура будет выше:

  • ночью — от 0…+12° до +5…+13°,

  • днём — +10…+23° тепла.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.