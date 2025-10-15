Синоптики Казгидромета опубликовали прогноз погоды на период с 16 по 18 октября. В ближайшие дни на территорию Казахстана будут влиять два атмосферных фронта, которые определят переменчивый характер погоды.
В начале периода западные и северо-западные регионы окажутся под воздействием северо-западного циклона, который принесёт дожди и похолодание.
К концу недели атмосферные фронты сместятся на юг и юго-восток, где ожидаются осадки в виде дождя и снега.
На остальной территории Казахстана сохранится влияние северного антициклона, который обеспечит преимущественно сухую и ясную погоду.
Синоптики также предупреждают о порывах ветра , тумане в ночные и утренние часы, а в южных областях возможна пыльная буря.
Температурный фон
На западе и северо-западе страны ожидается понижение температуры:
-
ночью — от +3…+11° до –5…+8°,
-
днём — в пределах +5…+18°.
На севере, в центре и на востоке прогнозируется небольшое потепление:
-
ночью — от –13° до –3…+3°,
-
днём — около +10…+18°.
На юге и юго-востоке республики температура будет выше:
-
ночью — от 0…+12° до +5…+13°,
-
днём — +10…+23° тепла.
