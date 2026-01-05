В период с 6 по 8 января на территорию Казахстан продолжат смещаться северо-западные циклоны, которые принесут очередную порцию осадков и ухудшение погодных условий.

Осадки и метели в большинстве регионов

На западе республики ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также гололёдные явления. В северных, восточных и центральных регионах прогнозируется снег, местами — метель.

На юге и юго-востоке страны влияние антициклона обусловит преимущественно погоду без осадков.

По всей территории Казахстана синоптики прогнозируют туман и порывистый ветер.

Температурные изменения

На западе страны ожидается повышение температуры:

ночью — от 5–16 градусов мороза до 0–8 мороза;

днём — от 10 мороза – 3 тепла до 3 мороза – 8 тепла.

В северных, восточных и центральных регионах прогнозируется похолодание:

ночью — от 3–16 до 10–25 градусов мороза;

днём — от 1–11 до 5–15 мороза.

Юг и юго-восток — без резких изменений

На юге и юго-востоке республики температурный фон останется без существенных изменений:

ночью — от 1 до 16 градусов мороза;

днём — от 0 до 10 градусов тепла.

В горных районах температура воздуха составит от 0 до 10 градусов мороза.

Синоптики рекомендуют жителям страны учитывать сложные погодные условия при планировании поездок и соблюдать меры предосторожности.

