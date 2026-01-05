В период с 6 по 8 января на территорию Казахстан продолжат смещаться северо-западные циклоны, которые принесут очередную порцию осадков и ухудшение погодных условий.
Осадки и метели в большинстве регионов
На западе республики ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также гололёдные явления. В северных, восточных и центральных регионах прогнозируется снег, местами — метель.
На юге и юго-востоке страны влияние антициклона обусловит преимущественно погоду без осадков.
По всей территории Казахстана синоптики прогнозируют туман и порывистый ветер.
Температурные изменения
На западе страны ожидается повышение температуры:
- ночью — от 5–16 градусов мороза до 0–8 мороза;
- днём — от 10 мороза – 3 тепла до 3 мороза – 8 тепла.
В северных, восточных и центральных регионах прогнозируется похолодание:
- ночью — от 3–16 до 10–25 градусов мороза;
- днём — от 1–11 до 5–15 мороза.
Юг и юго-восток — без резких изменений
На юге и юго-востоке республики температурный фон останется без существенных изменений:
- ночью — от 1 до 16 градусов мороза;
- днём — от 0 до 10 градусов тепла.
В горных районах температура воздуха составит от 0 до 10 градусов мороза.
Синоптики рекомендуют жителям страны учитывать сложные погодные условия при планировании поездок и соблюдать меры предосторожности.
