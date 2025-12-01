USD 512.53 EUR 592.43 RUB 6.53

Идут метели. Прогноз погоды синоптиков

— Сегодня, 12:09
pixabay.com

На большей части страны с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивая погода: пройдут осадки в виде дождя и снега. Прогноз на 2-4 декабря представили в Казгидромете.

В северных, восточных и центральных регионах местами прогнозируются низовая метель и гололёд.

Лишь на западе, а также 2–3 декабря на юге и юго-востоке под влиянием отрога антициклона — без существенных осадков.

Существенных изменений температурного фона не ожидается.

Жителям северных, восточных и центральных областей стоит учитывать ухудшение видимости и скользкие дороги.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходам — быть осторожнее на переходах.



