На большей части страны с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивая погода: пройдут осадки в виде дождя и снега. Прогноз на 2-4 декабря представили в Казгидромете.
В северных, восточных и центральных регионах местами прогнозируются низовая метель и гололёд.
Лишь на западе, а также 2–3 декабря на юге и юго-востоке под влиянием отрога антициклона — без существенных осадков.
Существенных изменений температурного фона не ожидается.
Жителям северных, восточных и центральных областей стоит учитывать ухудшение видимости и скользкие дороги.
Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходам — быть осторожнее на переходах.
