Идут заморозки — синоптики о погоде

Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах Казахстана.

10 сентября днем на северо-западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем 15-20, порывы 23-28 м/с. г. Актау: 10 сентября днем ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

10 сентября ночью на юге, востоке, днем на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. г. Уральск: днем 10 сентября ожидается гроза. 10 сентября на западе, юге, севере, в центре Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность. На юго-западе, северо-западе, востоке, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью 10 сентября на севере Западно-Казахстанской области ожидаются на поверхности почвы заморозки 2 градуса. г. Уральск: ночью 10 сентября ожидаются на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

10 сентября ночью на востоке, днем на западе Кызылординской области ожидается гроза. 10-11 сентября в центре, на востоке, юге Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Кызылорда: 10-11 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

10 сентября на юге области Ұлытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

10 сентября днем на западе, юге Атырауской области ожидается сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный днем при грозе 15-20 м/с. 10 сентября на северо-западе, северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Атырау: 10 сентября днем ожидается гроза. Ветер северо-западный днем при грозе 15-18 м/с.

10 сентября днем на западе, севере, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. г. Актобе: 10 сентября ветер северо-западный днем порывы 15 м/с.

10 сентября ночью и утром на западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. г. Шымкент: 10 сентября ночью ожидается гроза. Ветер восточный ночью порывы 15-20 м/с. г. Туркестан: 10 сентября ночью ожидается гроза. Ветер восточный ночью порывы 15-20 м/с.

10 сентября ночью на севере Акмолинской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, юге, западе области, днем на севере области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. г. Кокшетау: 10 сентября ночью и утром ожидается временами сильный дождь, гроза.

10 сентября ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на западе области сильный дождь. На юге, севере, востоке области ожидается гроза, на юго-востоке области туман. Днем на востоке области ожидается град. Ветер восточный на юге, севере, западе области порывы 15-20 м/с. г. Петропавловск: 10 сентября ожидается гроза. Ветер восточный ночью порывы 15-20 м/с.

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