Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов заявил, что государство расширит поддержку животноводства и одновременно будет удерживать внутренние цены на мясо за счёт роста поголовья.

По словам Султанова, все отрасли АПК «будут охвачены государственной поддержкой, льготным финансированием и мерами содействия экспорту». В планах — кратное увеличение поголовья, в том числе крупного рогатого скота. «Мы видим ажиотажный спрос на наше мясо на рынках Средней Азии. Открываем по конине рынки Европы, активно сотрудничаем с КНР. Рынок Турции для нас интересен из-за высокой стоимости говядины», — отметил он.

При этом вице-министр подчеркнул, что экспортная активность не должна разгонять цены внутри страны: «Мы поставили задачу, чтобы этот ажиотажный спрос не влиял на внутренние цены. Добьёмся этого за счёт увеличения поголовья. Все необходимые меры будут приняты».

Султанов также опроверг опасения о возможном дефиците и росте импортозависимости: «Говорить о том, что мы будем импортировать говядину из других стран, в корне неправильно. Импорт у нас есть, но минимальный, и в основном это блочное мясо для переработки (консервы) либо премиальные отруба на стейки — не для массового рынка».

