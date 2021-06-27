Индийский вариант и вакцинация. Ответ на актуальные вопросы о коронавирусе нового штамма

ИНДИЙСКИЙ ВАРИАНТ И ВАКЦИНАЦИЯ

В последние дни в Казахстане распространение стал получать индийский вариант коронавирусной инфекции. Считается, что он более заразен и летален чем его предшественники. Ответы на эти и другие вопросы опубликовал президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман.

Далее – вопросы и ответы об индийском варианте Дельта и о том как от него может защитить вакцинация

ЛИШЬ ПАРУ МЕСЯЦЕВ НАЗАД КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ ВСПЫШКА COVID-19 ПОРАЗИЛА ИНДИЮ. КАК ЭТО ПРОИЗОШЛО И ЧЕМ ОНА БЫЛА ВЫЗВАНА?

Этому способствовало безрассудство, а точнее практическое отсутствие противоэпидемических мер в Индии: люди ходили без масок и при этом проводились многолюдные политические, культурные, спортивные и семейные мероприятия. В результате лишь за несколько недель в стране коронавирусной инфекцией заразились миллионы людей и десятки тысяч погибли, среди которых было много детей.

Индийский вариант коронавируса B.1.617.2, или как его теперь называют Дельта, отличается множеством мутаций, что делает его гораздо более заразным, чем предшественники. К тому же он устойчив к некоторым вакцинам, а возможно и более агрессивен. Дельта-вариант теперь обнаружили в Великобритании, США, России и ряде других стран, а теперь уже и в Казахстане. Ожидается, что в ближайшем будущем он станет доминирующим вариантом коронавируса.

РЕЧЬ ИДЕТ О ДЕЛЬТА-ВАРИАНТЕ КОРОНАВИРУСА. ОДНАКО ЧАСТО МЫ СЛЫШИМ О ШТАММАХ, НАПРИМЕР ОБ ИНДИЙСКОМ ШТАММЕ ИЛИ ДЕЛЬТА-ШТАММЕ. ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА?

Да, разница есть. О вариантах говорят когда мутации происходят в пределах одной разновидности вируса, то есть штамма. Мутации меняют вирусы, но принципиально не влияют на его функции. Поэтому и говорят о различных генетических вариантах, таких как британский, южноафриканский, бразильский, теперь индийский. С 1 июня Всемирная Организация Здравоохранения предложила их называть Альфа, Бета, Гамма и Дельта. Все они варианты одного штамма коронавируса SARS-CoV2.

При накоплении большого числа мутаций количество может перейти в качество и в результате возникает новый штамм. Он может обладать уже другими внешними свойствами. Это приблизительно как сиамская кошка отличается от сибирской: они являются различными породами внутри одного вида животных. Пока мы продолжаем иметь дело с прежним штаммом SARS-CoV2, но с различными его вариантами.

В случае с вирусами это имеет принципиальное значение, поскольку изменение функций определяет то как вирусы заражают и вызывают болезнь и то как против них следует бороться. В борьбе с различными вариантами нынешнего коронавируса SARS-CoV2 пока мы продолжаем использовать прежние методы лечения и профилактики, включая вакцины.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ТОМ КАК ДЕЛЬТА ВАРИАНТ ЗАРАЖАЕТ И ВЫЗЫВАЕТ БОЛЕЗНЬ?

На сегодня основная информация об особенностях Дельта варианта поступает из Великобритании, где он представлен 90 процентами новых заражений. Эксперты считают, что Дельта-вариант на 60 процентов более заразен чем британский и гораздо более заразен чем все их предшественники. Более того, заражение Дельта-вариантом значительно повышает риски госпитализаций и летальных исходов.

Также стало известным, что в Великобритании дети в 5 раз чаще стали заражаться Дельта-вариантом коронавируса. Однако пока непонятно насколько агрессивно у них протекает инфекция. Что касается взрослых, то наиболее подверженными заражению Дельта-вариантом являются те, кто не вакцинировался.

ОЗНАЧАЕТ ЛИ ЭТО, ЧТО ПОДОБНАЯ СИТУАЦИЯ БУДЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ И В КАЗАХСТАНЕ?

Ситуация в Великобритании может не отражать картину распространения Дельта-варианта коронавируса в других странах. Дело в том, что в отличие, например, от Казахстана, в Великобритании половина населения получила обе дозы вакцин, а почти 70 процентов – по меньшей мере одну. Такие вакцины как AstraZeneca и Pfizer оказались на удивление эффективными против Дельта и других вариантов коронавируса. Хотя первая доза вакцины защищает хуже на 17 процентов, с получением второй дозы ее эффективность против Дельта-варианта восстанавливается.

В КАЗАХСТАНЕ ЛИШЬ 16 ПРОЦЕНТОВ НАСЕЛЕНИЯ ПОЛУЧИЛО ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ ОДНУ ДОЗУ ВАКЦИНЫ. КАК БЫТЬ?

Ситуацию, когда более 80 процентов вообще не вакцинировались я сравниваю с кораблем, который плывет по направлению к айсбергу.

При этом:

Корабль – это наше возвращение к нормальной жизни.

Айсберг – это масса людей, которые невакцинированы.

Противоэпидемические меры, такие как карантин, надевание маски и социальная дистанция – это механизмы торможения, замедления сближения корабля с айсбергом.

Вакцинация – это то, что ускоряет таяние айсберга.

В нынешней ситуации любое ослабление противоэпидемических мер при недостаточной вакцинации неминуемо ведет к столкновению корабля (символизирующего эпидемиологическое благополучие) с айсбергом, то есть к столкновению с вирусами, заражениями и вероятной гибелью уязвимых людей.

Вывод: в нынешней ситуации с низким охватом вакцинации нельзя ослаблять противоэпидемические меры. Но самое главное – важно быстрее вакцинировать максимальное число граждан. Чем дольше с этим медлить, тем больше шансов для коронавируса мутировать и превращаться в более заразные и агрессивные варианты. Невакцинированные люди – это резервуар для вируса, который в целях выживания активно видоизменяется, то есть мутирует.

ВСЕ ЖЕ НАСКОЛЬКО ОПАСЕН ДЕЛЬТА-ВАРИАНТ ДЛЯ НЕВАКЦИНИРОВАННЫХ?

Дельта-вариант еще больше расширил пропасть между вакцинированными и теми, кто не прививался. С точки зрения рисков заражения и смертности от COVID-19 эти категории людей как бы живут в разных мирах. Те кто привился, с определенной уверенностью могут считать, что их иммунная система защитит от Дельта-варианта. Те же, кто еще не получил вакцину должны понимать, что они вступают в, пожалуй, наиболее опасную фазу развития пандемии.

КАКОЙ ВАКЦИНОЙ ЛУЧШЕ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ИЗ ТЕХ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В КАЗАХСТАНЕ?

Как показали исследования в Великобритании, от заражения Дельта-вариантом коронавируса хорошо защищает применение обеих доз векторной вакцины AstraZeneca. К этой же категории вакцин относится и вакцина Sputnik V, разработчики которой обещают ее высокую эффективность против индийского Дельта-варианта.

К сожалению, инактивированные вакцины, такие как китайские Sinovac и Sinopharm, слабо защищают от Дельта варианта коронавируса. Об этом свидетельствовали серьезные вспышки инфекции в малочисленных Монголии и Сейшельских островах, а также в 18-миллионном китайском городе Гуанчжоу. Общими для них является почти тотальная вакцинация указанными инактивированными вакцинами.

Китайские вакцины Sinovac и Sinopharm в Казахстане применяются под брендами CoronaVac и Hyat-Vac, соответственно. Кстати, казахстанская вакцина QazVac также относится к данной категории инактивированных вакцин.

КАК БЫТЬ ТЕМ, КТО ПОЛУЧИЛ УКАЗАННЫЕ ИНАКТИВИРОВАННЫЕ ВАКЦИНЫ?

Хоть они и в недостаточной степени защищают от заражений, тем не менее способны существенно снижать тяжесть заболевания, частоту госпитализаций и летальных исходов от Дельта и других вариантов коронавируса. Это говорит о том, что вероятно имеет смысл предусмотреть две разные стратегии применения вакцин: одна для уменьшения заражений и распространения коронавируса и другая – для снижения смертности.

Кроме того, популярной становится практика смешивания различных типов вакцин. В целях усиления иммунной защиты от заражения эксперты рекомендуют смешивать первый компонент одного типа вакцины со вторым компонентом вакцины другого типа. Этот феномен в иммунологии известен как Mix & Match. Считается, что таким путем иммунная система лучше распознает коронавирусы и более эффективно реагирует на них выработкой антител и клеток памяти.

Эту методику применила на себе канцлер Германии Ангела Меркель. После первой дозы вакцины AstraZeneca, она привилась второй дозой вакцины Moderna, которая на сегодня считается одной из наиболее безопасных и эффективных. Эта мРНК вакцина хорошо себя проявила и против Дельта-варианта коронавируса.

В ЧЕМ ПРЕВОСХОДСТВО ВАКЦИН PFIZER И MODERNA И БУДУТ ЛИ ОНИ ДОСТУПНЫМИ В КАЗАХСТАНЕ?

Об инновациях в основе разработки мРНК вакцин (Pfizer и Moderna) я ранее писал на Tengrinews. Также весьма подробно описывал технологии векторных вакцин, таких как Sputnik V. Эта информация остается актуальной и по сей день. Должен отметить, что наука не стоит на месте, и ученые уже разрабатывают новые и более эффективные вакцины, основанные на технологии Helixpro, которые гораздо легче применять для массового производства.

Что касается доступности мРНК вакцин для казахстанцев, то насколько мне известно, сейчас по данному вопросу ведутся переговоры с компанией Pfizer. Отмечу лишь, что с 7 июня вакциной Pfizer начали прививаться граждане Азербайджана. Недавно администрация американского президента Байдена объявила о решении бесплатно поставить 500 миллионов доз этой непревзойденной вакцины в 100 стран мира.

ЕСЛИ НА РАЗРАБОТКУ И ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ЛЕКАРСТВ И ВАКЦИН РАНЕЕ УХОДИЛИ ГОДЫ, А ИНОГДА И ДЕСЯТИЛЕТИЯ, ТО ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА БЫЛИ СОЗДАНЫ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ГОД. ПОНЯТНО, ЧТО У НЕКОТОРЫХ ЭТО МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ БЕСПОКОЙСТВО И НЕДОВЕРИЕ. КАК ЭТО МОЖНО ОБЪЯСНИТЬ?

Позволю в связи с этим следующую метафору. Если вы решили построить дом, но деньги на это можете выделять только из своей месячной зарплаты, то строительство может занять 5 -10 лет. Но если у вас достаточно ресурсов и вы нанимаете сразу же несколько высокопрофессиональных и мотивированных бригад, то дом можно построить и за полгода.

Учитывая высочайший приоритет борьбы с COVID-19, правительства ведущих стран мира выделили на создание вакцин против коронавируса миллиарды долларов и привлекли лучших ученых и лаборатории. Это позволило в кратчайшие сроки создать вакцины, обладающие высочайшей эффективностью.

НАСКОЛЬКО ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА БЕЗОПАСНЫ?

В медицине нет ничего что было бы абсолютно безопасным. Любые лекарства, даже БАДы и витамины несут определенные риски побочных реакций. Так и вакцины. Они не на 100 процентов безопасны. Однако побочные реакции на вакцины встречаются крайне редко и чаще всего они безобидны.

Например, у очень малого числа людей вакцины могут вызывать аллергические реакции. Это может произойти в течение пятнадцати минут после прививки. По этой причине в течение получаса следует оставаться под наблюдением врача.

Крайне редко после прививок от коронавируса медики отмечали такое осложнение как образование внутрисосудистых сгустков крови — тромбов. Они встречаются лишь у 0,002 процента привившихся людей. Такую вероятность можно сравнить с попаданием под удар молнии или случайностью оказаться на мосту, который обрушивается. А это, как мы знаем, случается редко, крайне редко.

Между тем, если заразиться Ковидом, сгустки крови осложняют течение болезни у 20 процентов заболевших, то есть у каждого пятого. Риски заболеть тяжелой формой Ковида с образованием тромбов у невакцинированных в сотни раз выше чем у тех, кто защитил себя, получив прививку против коронавируса.

НЕКОТОРЫЕ ГОВОРЯТ, ЧТО ОНИ ЗАРАЗИЛИСЬ И ЗАБОЛЕЛИ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИВИВКИ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА. ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ?

К сожалению, многие ошибочно связывают заражение Ковидом с вакцинацией, не принимая во внимание тот факт, что чаще всего это просто совпадения по времени. Объясню это следующими вероятными сценариями.

Во-первых, пациенты могут прийти на вакцинацию уже зараженными коронавирусом, и болезнь проявляется приблизительно в те дни, когда проводилась прививка. Неудивительно, что когда такое происходит, в заражении ошибочно винят вакцину.

Во-вторых, некоторые, привившись, чувствуют себя в безопасности и прекращают соблюдать меры предосторожности: не носят маску, посещают людные места с высокими рисками заражения. И заражаясь при этом, сваливают все на вакцину.

Представим себе коронавирусы в виде потока автомобилей, надвигающихся на вас по дороге, которую вы пытаетесь переходить в неположенном месте. Так вот вакцина — это как пешеходный знак. Увидев его, вы осознаете что переходить дорогу в этом месте небезопасно и поймете как это правильно делать упредив травмы и увечья от наезда автомобиля. В отличие от вирусов, вакцины не вызывают серьезной болезни, но обучают нашу иммунную систему правильно реагировать на вероятное вторжение реального коронавируса.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ МОЖЕТ ДЛИТЬСЯ ИММУННАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРОНАВИРУСА?

В наибольшей степени защищены те, кто переболел, а затем провакцинировался против коронавируса. Иммунная защита у них скорее всего будет длиться более 12 месяцев, а вероятно и пожизненно. Это показали недавние исследования иммунных клеток-памяти, выделенных из костного мозга переболевших, а затем провакцинировавшихся пациентов.

Несколько в меньшей степени защищены те, кто не болел COVID-19, но получил полный комплект вакцинации. Вероятно им придется повторно привиться спустя 12 месяцев. Однако в течение этого времени уровень иммунной защиты у абсолютного большинства вакцинированных считается чрезвычайно высоким.

Более уязвимыми являются те, кто переболел COVID-19, но не вакцинировался. Приблизительно у 20 процентов из них может иметь место повторное заражение особенно мутированными вариантами коронавируса. Однако вакцинация быстро восстанавливает иммунную защиту у таких пациентов.

Наконец, наиболее уязвимыми остаются те, кто не болел и не вакцинировался против COVID-19. Их организм никогда не сталкивался с коронавирусами, против которых не выработались ни антитела, ни иммунные клетки-памяти. Особо опасными для них являются мутированные варианты коронавируса, такие как индийский, отличающиеся более высокой заразностью и агрессивностью.

КАК БЫТЬ ТЕМ, КТО ПЕРЕБОЛЕЛ COVID-19 И В КРОВИ У НИХ ИМЕЮТСЯ АНТИТЕЛА ИЛИ НАОБОРОТ, ОТСУТСТВУЮТ? СТОИТ ЛИ ИМ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ?

Тем кто переболел в легкой степени, я все же рекомендовал бы в ближайшее время провакцинироваться. Если болезнь протекала в тяжелой степени, можно подождать около полугода после выздоровления, а затем привиться. Как я указывал выше, у переболевших остается около 20 процентов риска повторного заражения. Вакцинация значительно усиливает иммунную защиту, в частности, от новых вариантов коронавируса.

При этом, для решения вопроса о целесообразности вакцинации, я вообще не стал бы проверять кровь на антитела. В этом нет смысла. Иммунная защита в основном определяется иммунными клетками памяти, а антитела играют второстепенную роль. То есть главными являются иммунные клетки памяти, которые находятся в костном мозге.

ВАКЦИНЫ НЕ ЗАЩИЩАЮТ НА 100 ПРОЦЕНТОВ, ТО ЕСТЬ ОСТАЕТСЯ ОКОЛО 10 ПРОЦЕНТОВ ПРИ КОТОРЫХ МОЖНО ЗАБОЛЕТЬ.

Вакцинация – это как ремни безопасности в автомобиле. Хотя ремни на 100 процентов не защищают от травм в случаев аварии, однако они способны упредить тяжелые ранения, увечья и могут спасти жизни. Так и вакцины, хотя они и не на 100 процентов защищают от заражений, но предупреждают грозные осложнения Ковида и могут сохранить жизнь.

Не забывайте, для того чтобы предупредить заражение мутированными вариантами коронавируса исключительно важно получить обе дозы вакцины. В течение месяца когда вы получаете вакцины, иммунная защита еще не сформировалась в полной мере. В этот период исключительно важно соблюдать все меры предосторожности: продолжать носить маску, избегать людных мест.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ВТОРАЯ ДОЗА ВАКЦИНЫ?

Иногда я объясняю это сравнивая вакцинацию с приготовлением лагмана или японской лапши рамена. Первая доза – это как варка лапши. А вторая доза – как добавление кусочков мяса, овощей и специй. Понятно, что ограничившись лишь варкой лапши вы не получите полноценного блюда.

Так и вакцины — важно получить обе дозы, чтобы добиться полноценной иммунной защиты от коронавируса. С помощью вакцины наша иммунная система вначале учится распознавать врага, чтобы при повторной вакцинации максимально отреагировать выработкой антител и клеток памяти, обеспечив тем самым полную боевую готовность на случай вторжения реального коронавируса.

КАК НАСЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ? НАСКОЛЬКО ЭТО НАРУШАЕТ ПРАВА ГРАЖДАН?

Я предлагаю посмотреть на это с позиции общественного здравоохранения. Представим себе ситуацию, когда в кафе за столом сидят четверо невакцинированных людей. К ним подходит официантка, которая решила не вакцинироваться и в результате заразилась коронавирусом. Чихнув, она заражает гостей, двое из которых заболевают и попадают в больницу, причем один в реанимацию с высоким риском умереть.

Так чьи права мы нарушаем: официантки, от которой требуют чтобы провакцинировалась, или гостей, которые находятся под высокими рисками заражения и болезни? И это вполне реалистичный сценарий, учитывая то, что в Казахстане более 80 процентов населения не получали прививок против коронавируса.

Вакцинация необходима не только для сотрудников предприятий общественного питания, но и для всех медиков, полицейских, работников автотранспорта. В нынешней ситуации вакцинация необходима, пожалуй, для всех. Это единственный путь выхода из пандемии, другого человечество не придумало.

КОГДА ЗАВЕРШИТСЯ ПАНДЕМИЯ?

В основном это зависит от того, насколько успешно будет проводиться вакцинация населения. Для того чтобы заинтересовать в этом граждан, в Казахстане стали проводить розыгрыши квартир среди вакцинированных, применять другие методы материального стимулирования и прочее. Кстати, аналогичным путем поступают и в других странах, например в некоторых штатах США.

В Соединенных Штатах декларировали, что к 4 июля, то есть ко дню независимости, пандемия должна завершится в ее нынешнем виде. Планировалось, что к этому дню 70 процентов взрослого населения должно получить по меньшей мере одну дозу вакцины, а большинство населения – обе дозы. Этого показателя уже достигли в Нью-Йорке, Калифорнии и ряде других прогрессивных городов и регионов страны.

Я предлагаю поступить аналогичным образом и в Казахстане. А именно, постараться чтобы до 16 декабря ко дню 30-летия независимости провакцинировалось 70 процентов взрослого населения страны. Думаю, что это вполне посильная задача. Она позволит нам быстрее выйти из пандемического кризиса.

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