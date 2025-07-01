Повышение цен на сигареты ожидается с 1 июля текущего года. Об этом сообщает ru.sputnik.kz

Если прежде минимальная розничная цена составляла 870 тенге за пачку сигарет, то с 1 июля 2025 года стоимость табачной продукции планируют повысить до 920 тенге. Приказ главы Министерства финансов Казахстана об этом был размещен для обсуждения до 19 июня на портале «Открытые НПА».

Розничную цену на сигареты в 920 тенге предлагают установить до 31 декабря этого года. А с 1 января 2026 года стоимость сигарет будет вновь увеличена и составит 970 тенге.

«Предлагаемое изменение направлено для осуществления взвешенной налоговой и ценовой политики в отношении табачных изделий. Реализация предлагаемых поправок обеспечит достижение целей в области здравоохранения, направленных на сокращение распространения и употребления табака и табакокурения на постоянной основе в Казахстане», – отметили в комитете государственных доходов (КГД).

В КГД также считают, что повышение цен позволит заметно снизить долю теневого оборота в отрасли.

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