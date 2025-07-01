Министерство финансов Казахстана разработало проект изменений в правила пересечения государственной границы для автотранспорта. Основная цель — повысить эффективность работы электронной очереди на автомобильных пунктах пропуска и сократить время ожидания, передает BAQ.KZ.

Среди ключевых новшеств — введение платного ускоренного режима пропуска. Теперь участники внешнеэкономической деятельности смогут выбрать приоритетный проход через границу за дополнительную плату.

Что ещё изменится?

Пользователи, предоставившие недостоверные данные или не использовавшие ранее забронированные слоты, рискуют попасть под блокировку своих учетных записей. Также будет внедрен механизм гарантийного обеспечения — средства вернутся при фактическом пересечении границы.

Местные исполнительные органы будут обязаны организовать специальные зоны ожидания возле пунктов пропуска, чтобы избежать стихийных заторов на подъездах к границе.

Для перевозок живых животных, скоропортящихся и опасных грузов появятся отдельные временные окна в электронной очереди.

В правилах детально прописываются технические механизмы взаимодействия с государственными базами данных (включая проверку VIN-кодов и страховых полисов).

В целях борьбы с фиктивными бронями вводятся новые лимиты на количество бронирований и расширяются возможности по переносу времени брони при сохранении прозрачности системы.

В Минфине подчеркивают, что изменения подготовлены с учетом обращений перевозчиков и правоприменительной практики.

Проект находится на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 14 июля 2025 года.

В ведомстве уверены, что новые меры помогут повысить пропускную способность границы и создать более предсказуемые условия для участников внешнеэкономической деятельности.