Инфляция «съедает» рост экономпоказателей и доходов населения

— Сегодня, 11:46
Изображение для новости: Инфляция «съедает» рост экономпоказателей и доходов населения

Кадр из видео

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана обозначил главную проблему, с которой сегодня сталкивается Казахстан, – высокую инфляцию, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, рост цен «съедает» экономические показатели и доходы населения. При этом готового универсального решения нет, поскольку с инфляцией борются многие государства. Однако, как подчеркнул глава государства, в Казахстане эта проблема приобрела особенно острый характер.

«Необходимо вырваться из этого макроэкономического заколдованного круга. Правительство и Национальный банк должны работать как одна команда, учитывая сложность ситуации и общую задачу. Сейчас не время заниматься перетягиванием каната», – заявил Токаев.

Он призвал исполнительную власть и финансовый регулятор к совместным действиям, чтобы стабилизировать цены и обеспечить устойчивость экономики.



