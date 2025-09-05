Национальный банк Казахстана опубликовал доклад, который вызвал тревогу у экспертов. Впервые за последние два года реальный уровень заработной платы в стране остался неизменным, остановившись на отметке в 0%, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что такая негативная тенденция наблюдается на фоне ускоренного роста номинальных зарплат и расширения деловой активности.

Согласно докладу Нацбанка, во втором квартале 2025 года номинальная заработная плата выросла на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом рост реальных доходов, скорректированный с учетом инфляции, не произошел. Этот факт указывает на то, что, несмотря на повышение зарплат, покупательная способность казахстанцев не увеличивается. Основной причиной такого явления стало опережающее повышение цен, которое нивелировало все прибавки.

Ситуация на рынке труда также претерпевает изменения. Во II квартале 2025 года рост рабочей силы составил 1,1% г/г за счет увеличения числа наемных работников и снижения безработного населения. При этом сокращается число самозанятых. Казалось бы, рост спроса на рабочую силу должен стимулировать повышение реальных зарплат, но пока и этого не происходит.

«Таким образом, повышение предложения рабочей силы и рост занятости не приводит к росту реальных заработных плат, что ограничивает инфляционное давление на внутренние цены со стороны рынка труда».

Инфляционные прогнозы: борьба с ценами продолжается

Нацбанк не скрывает своих опасений по поводу инфляции, которая остается одной из главных проблем. Инфляционные ожидания населения в июле выросли до 14,2%, и хотя краткосрочные прогнозы остаются волатильными, долгосрочные демонстрируют устойчивый рост. Главным драйвером роста цен остается продовольственная инфляция, которая в июле 2025 года составила 11,2%.

Цены на продукты питания растут из-за удорожания мяса, растительных масел, сахара и других товаров. Это связано с высоким объемом экспорта, ростом стоимости импортной продукции и укреплением российского рубля, что напрямую влияет на цены товаров из стран СНГ.

Национальный банк ожидает, что инфляция в 2025 году будет находиться в диапазоне 11-12,5%, а в 2026 году – 9,5-11,5%. Дальнейшее замедление инфляции ожидается лишь в 2027 году, когда она, по прогнозам, вернется к среднесрочной цели в 5,5-7,5%. В связи с этим Нацбанк рассматривает возможность повышения базовой ставки, чтобы ужесточить денежно-кредитную политику и вернуть инфляцию на траекторию устойчивого снижения.

