11 марта 2026 года в ряде городов и районов Костанайской области из-за неблагоприятных погодных условий занятия для части учащихся первой смены переведены на дистанционный формат обучения.

В Костанае при температуре воздуха –23 °C, скорости ветра 10 м/с (по ощущениям –31 °C) на дистанционный формат переведены учащиеся КПП (классов предшкольной подготовки) и 1–4 классов первой смены.

В Аулиекольском районе из-за понижения температуры до –27 °C и ветра 7 м/с дистанционно обучаются учащиеся КПП и 1–9 классов первой смены.

В Житикаринском районе при температуре –24,4 °C и скорости ветра 12 м/с на дистанционный формат переведены учащиеся КПП и 1–7 классов первой смены.

В Алтынсаринском районе в связи с температурой –27 °C и ветром 10 м/с дистанционно обучаются учащиеся КПП и 1–11 классов первой смены.

В Лисаковске при температуре –24 °C и ветре 7 м/с занятия в дистанционном формате проходят для учащихся 1–4 классов первой смены.

При этом в Костанайском районе школы продолжают работать в штатном режиме.

