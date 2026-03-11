11 марта 2026 года в ряде городов и районов Костанайской области из-за неблагоприятных погодных условий занятия для части учащихся первой смены переведены на дистанционный формат обучения.
В Костанае при температуре воздуха –23 °C, скорости ветра 10 м/с (по ощущениям –31 °C) на дистанционный формат переведены учащиеся КПП (классов предшкольной подготовки) и 1–4 классов первой смены.
В Аулиекольском районе из-за понижения температуры до –27 °C и ветра 7 м/с дистанционно обучаются учащиеся КПП и 1–9 классов первой смены.
В Житикаринском районе при температуре –24,4 °C и скорости ветра 12 м/с на дистанционный формат переведены учащиеся КПП и 1–7 классов первой смены.
В Алтынсаринском районе в связи с температурой –27 °C и ветром 10 м/с дистанционно обучаются учащиеся КПП и 1–11 классов первой смены.
В Лисаковске при температуре –24 °C и ветре 7 м/с занятия в дистанционном формате проходят для учащихся 1–4 классов первой смены.
При этом в Костанайском районе школы продолжают работать в штатном режиме.
Цены на жилье в Казахстане снижаться не будут — прогноз Отбасы банка
После резонансных ДТП полиция усиливает контроль на трассах Костанайской области
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.