В связи с понижением температуры воздуха и неблагоприятными погодными условиями, для обеспечения безопасности учащихся сегодня в Мендыкаринском районе, 10 декабря 2025 года, ряд школ переводится на дистанционный формат обучения.
Температура воздуха –28°C, ветер до 2 м/с
На онлайн-обучение переводятся учащиеся 1 смены с КПП по 9 класс следующих школ:
- БШГ им. А. Чутаева
- БШГ им. Г. Жумабаева
- Первомайская ООШ
- Борковская ОСШ
- Ивановская НШ
- Степановская ООШ
- Тенизовская ОСШ
- Джангильдинская ООШ
- Краснопресненская ООШ
- Введенская ООШ
- Алешинская ОСШ
- Михайловская ООШ
- Архиповская ООШ
- Ломоносовская ООШ
- Лесная ОСШ
- Буденновская ООШ
Температура воздуха –30°C, ветер до 2 м/с
На дистанционный формат также переводятся учащиеся 1 смены с КПП по 11 класс школ:
- Каменскуральская ООШ
- Сосновская ООШ
Наурзумский район
В Наурзумском районе занятия 1 смены для учащихся КПП и 1–4 классов в связи с морозом –25°C и ветром переведены на дистанционное обучение в следующих школах:
- Жамбылская ОШ
- Докучаевская ОШ
Остальные 8 школ района продолжают обучение в штатном режиме.
Температура воздуха -25,6, скорость ветра 6 м/с. Учащиеся КПП, 1-4 классов 1 смены школ Житикаринского района 10.12.2025 года переводятся на дистанционный формат обучения.
Карасуский район
Учащиеся 1-4 классов 16 школ на дистанционном обучении.
5 школ с 1-9 классов на ДО.
1 школа с 1-11 классы на ДО.
Материал дополняется по мере поступления сообщений.
