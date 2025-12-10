USD 514.74 EUR 599.36 RUB 6.71

Информация для школьников Костанайской области

— Сегодня, 06:56
школа

alau.kz

В связи с понижением температуры воздуха и неблагоприятными погодными условиями, для обеспечения безопасности учащихся сегодня в Мендыкаринском районе, 10 декабря 2025 года, ряд школ переводится на дистанционный формат обучения.

Температура воздуха –28°C, ветер до 2 м/с

На онлайн-обучение переводятся учащиеся 1 смены с КПП по 9 класс следующих школ:

  • БШГ им. А. Чутаева
  • БШГ им. Г. Жумабаева
  • Первомайская ООШ
  • Борковская ОСШ
  • Ивановская НШ
  • Степановская ООШ
  • Тенизовская ОСШ
  • Джангильдинская ООШ
  • Краснопресненская ООШ
  • Введенская ООШ
  • Алешинская ОСШ
  • Михайловская ООШ
  • Архиповская ООШ
  • Ломоносовская ООШ
  • Лесная ОСШ
  • Буденновская ООШ

Температура воздуха –30°C, ветер до 2 м/с

На дистанционный формат также переводятся учащиеся 1 смены с КПП по 11 класс школ:

  • Каменскуральская ООШ
  • Сосновская ООШ

Наурзумский район

В Наурзумском районе занятия 1 смены для учащихся КПП и 1–4 классов в связи с морозом –25°C и ветром переведены на дистанционное обучение в следующих школах:

  • Жамбылская ОШ
  • Докучаевская ОШ

Остальные 8 школ района продолжают обучение в штатном режиме.

Температура воздуха -25,6, скорость ветра 6 м/с. Учащиеся КПП, 1-4 классов 1 смены школ Житикаринского района 10.12.2025 года переводятся на дистанционный формат обучения.

Карасуский район

Учащиеся 1-4 классов 16 школ на дистанционном обучении.
5 школ с 1-9 классов на ДО.
1 школа с 1-11 классы на ДО.

Материал дополняется по мере поступления сообщений.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.