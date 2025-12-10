В связи с понижением температуры воздуха и неблагоприятными погодными условиями, для обеспечения безопасности учащихся сегодня в Мендыкаринском районе, 10 декабря 2025 года, ряд школ переводится на дистанционный формат обучения.

Температура воздуха –28°C, ветер до 2 м/с

На онлайн-обучение переводятся учащиеся 1 смены с КПП по 9 класс следующих школ:

БШГ им. А. Чутаева

БШГ им. Г. Жумабаева

Первомайская ООШ

Борковская ОСШ

Ивановская НШ

Степановская ООШ

Тенизовская ОСШ

Джангильдинская ООШ

Краснопресненская ООШ

Введенская ООШ

Алешинская ОСШ

Михайловская ООШ

Архиповская ООШ

Ломоносовская ООШ

Лесная ОСШ

Буденновская ООШ

Температура воздуха –30°C, ветер до 2 м/с

На дистанционный формат также переводятся учащиеся 1 смены с КПП по 11 класс школ:

Каменскуральская ООШ

Сосновская ООШ

Наурзумский район

В Наурзумском районе занятия 1 смены для учащихся КПП и 1–4 классов в связи с морозом –25°C и ветром переведены на дистанционное обучение в следующих школах:

Жамбылская ОШ

Докучаевская ОШ

Остальные 8 школ района продолжают обучение в штатном режиме.

Температура воздуха -25,6, скорость ветра 6 м/с. Учащиеся КПП, 1-4 классов 1 смены школ Житикаринского района 10.12.2025 года переводятся на дистанционный формат обучения.

Карасуский район

Учащиеся 1-4 классов 16 школ на дистанционном обучении.

5 школ с 1-9 классов на ДО.

1 школа с 1-11 классы на ДО.

Материал дополняется по мере поступления сообщений.

