В связи с неблагоприятными погодными условиями 26 января 2026 года в городе Костанае занятия для студентов 1–2 курсов первой смены колледжей переводятся на дистанционный формат обучения. Такое решение принято из-за низкой температуры воздуха, которая составляет от –28 до –30 градусов, а также скорости ветра до 6 метров в секунду.
Вопрос о переводе на дистанционное обучение студентов 3–4 курсов первой смены руководители колледжей принимают самостоятельно, исходя из текущей ситуации и условий обеспечения безопасности обучающихся.
В других регионах формат обучения определяется в зависимости от местных погодных условий.
