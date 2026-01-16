USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Информация для студентов Костанайской области

В связи с неблагоприятными погодными условиями — понижением температуры воздуха до −28 градусов и скоростью ветра 6 м/с — 16 января 2026 года занятия для студентов 1–2 курсов первой смены в колледжах города Костаная переводятся на дистанционный формат обучения.

Решение о переводе на дистанционное обучение студентов 3–4 курсов первой смены принимается руководителями колледжей самостоятельно, с учетом текущей обстановки и возможностей образовательных организаций.

В других регионах решение о формате обучения будет приниматься исходя из фактических погодных условий на местах.

Дополнительная информация и уточнения будут доведены до студентов и родителей через официальные каналы учебных заведений.



